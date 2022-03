El foro económico más importante del mundo suspende sus relaciones con Rusia

El Foro Económico Mundial que se celebra todos los años en la ciudad suiza de Davos anunció que suspende sus relaciones con Rusia y no mantendrá ningún vínculo con personas o entidades rusas sujetas a sanciones, en consonancia con las medidas internacionales contra Moscú tras la invasión a Ucrania.



"Tras su condena del actual ataque de Rusia a Ucrania, el Foro está cumpliendo con las sanciones internacionales en evolución", dijeron en un correo electrónico los organizadores del evento conocido como el Foro de Davos, confirmando una información del portal de noticias estadounidense Politico, informó la agencia de noticias AFP.



"En consecuencia, el Foro suspende todas sus relaciones con entidades rusas y no se relacionará con ninguna persona o institución sancionada", añadieron los organizadores, "incluso" para la cumbre anual, dicen.



El Foro reúne cada año a la élite política, económica y diplomática en Davos, una elegante estación de esquí en los Alpes.



El presidente Vladimir Putin y su primer ministro y expresidente Dmitri Medvedev hablaron cinco veces en Davos desde 2007, y Putin fue invitado también en 2015 tras la invasión y anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, pero finalmente decidió no acudir.



El fundador del Foro, Klaus Schwab, dijo entonces que esperaba que el evento sirviera para "tender puentes" entre las distintas partes del incipiente conflicto en Ucrania.



En 2021, Putin intervino en Davos de manera virtual, cuando el foro había sido cancelado por la pandemia del coronavirus y sustituido por una edición virtual.



Se refirió en particular a la prórroga del acuerdo New Start para limitar los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos, y se congratuló de la ampliación del tratado tras un acuerdo de última hora.



Este 2022, el foro estaba previsto en enero, pero un fuerte repunte de la pandemia de coronavirus en Europa obligó a aplazarlo por segundo año seguido. Ahora se celebrará entre el 22 y el 26 de mayo.