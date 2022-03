La razón por la que los productores de trigo apuntan contra los molineros

En una entrevista con MDZ Radio, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), se manifestó en contra de las retenciones que afectan a la producción del trigo y los derivados de la materia prima. “Controlar el precio de los productos primarios es desconocer la cadena de comercio. Las retenciones provocan que los productores decidan no cosechar para no perder dinero”, comentó.

"En otros países están bajando la carga impositiva para que los productores puedan sustituir los productos que faltan tras la guerra de Rusia, pero acá pasa todo lo contrario”, argumentó. Por otra parte, Achetoni detalló que la solución es crecer paulatinamente y no duplicar la producción, pero falta iniciativa. "El trigo se siembra a contra estación, teníamos pensado vender 25 millones de toneladas o más. Tenemos superficie, pero nos faltan iniciativas para producir", detalló.

También, el presidente de FAA apuntó contra los molineros que aumentan las especulaciones y ponen en riesgo la cosecha del trigo. “Ellos no manejan un producto tan sensible como el trigo. Entonces compran cuando quieren hacerlo, pero cuando no lo hace, este sector ralentiza las importaciones. En consecuencia, el sector productivo del trigo seguimos quedando expuestos”, expresó.

Por esta razón, la medida del gobierno fue lanzar una línea créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para que la industria molinera acelere la compra del trigo y agilice la producción de la harina para terminar la especulación del sector.

Tras el tractorazo en Gualeguaychú, los productores rurales están descontentos por las subas de las retenciones a la harina y el aceite de soja, que pasó de un 31% a un incremento del 33%. Por eso, la mesa de enlace pidió reunirse con representantes del Poder Ejecutivo para rechazar las medidas “inconstitucionales” que ha tomado el gobierno nacional afectando al sector productivo rural agrario.