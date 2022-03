El rublo se sigue devaluando y acumula un 35% desde la invasión rusa en Ucrania

El rublo, la moneda rusa, se devaluaba hoy 3,98% frente al cierre de la víspera y se ubicaba en 112,49 por dólar, una cifra que además lleva acumulada una depreciación de 34,7% desde el día previo al inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el 23 de febrero último, cuando cotizó a 83,5.



Así, el aumento de tasas del 9,5% al 20% definido por el banco central ruso el lunes pasado no alcanzó para descomprimir la presión que hay sobre la moneda de ese país.



Las autoridades rusas resolvieron asimismo el cierre momentáneo de la bolsa de comercio, por lo menos hasta el 6 de marzo próximo, y prohibieron la venta de acciones de empresas locales que cotizan en la plaza bursátil.



Del mismo modo, se prohibió también que los emisores de deuda rusa, ya sea soberana o corporativa, paguen intereses a inversores extranjeros.



En realidad, el Banco Central de Rusia explicó a la agencia de noticias Bloomberg que los emisores pueden decidir pagar los cupones, pero los depositarios de los valores no harán efectivo el pago.



En ese sentido, las dos principales cámaras de compensación del mundo, Euroclear y Clearstream, ya no están operando con deuda rusa.



Así Rusia podrá entrar en default (cesación de pagos) técnico ya que inversores extranjeros tienen 26.000 millones en deuda pública denominada en rublos, llamada OFZ, y mañana es fecha de pago de cupón.