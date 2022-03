Señales que pueden indicar un mal estado de “salud financiera"

Casi todas las personas sabemos que para tener un buen estado de “salud financiera” necesitamos, entre otras cosas, ahorrar y no endeudarnos excesivamente. Si bien esto es cierto, también existen otros factores a tener en cuenta, ya que podrían influir negativamente en nuestras finanzas personales.

Señales a tener cuenta para tener un buen estado de “salud financiera”

Existen varios factores importantes para mantener nuestras finanzas personales sanas. Para que estos factores importantes, como ahorrar dinero, se cumplan, hay que prestar atención a algunas señales.

Desconoces en qué se va tu dinero

Es muy común, más de lo que se cree, que las personas no sepan en qué gastaron su dinero. Si bien el incremento de la inflación puede ser uno de los motivos, en la mayoría de los casos se debe a una mala organización.

Sea cual sea el caso, siempre es aconsejable mantener los gastos en orden, diferenciando los fijos (el alquiler) de los variables (como recreación y ropa).

No contar con ahorros o un fondo de emergencia

Lo peor que le puede pasar a una persona es tener un costoso inconveniente y no tener dinero para solventarlo. No solo por no poder afrontarlo, sino también por el estrés que generaría estar tan vulnerable.

Noticias Relacionadas Consejos para planificar los gastos mensuales y poder ahorrar

Es por eso que siempre es ideal contar con un dinero líquido destinado a los casos de emergencia, que normalmente cubra entre seis y doce meses de gastos.

No poder acceder un préstamo en el sistema financiero tradicional

Si bien endeudarse no siempre es recomendable, ya que, salvo determinadas circunstancias, no suele ser algo positivo, estar en condiciones de acceder a un préstamo es sinónimo de buena salud financiera.

El motivo es que los bancos no les prestan dinero a aquellos individuos con finanzas personales inestables. Por lo tanto, si no te aprueban el monto solicitado, habría que replantear la condición financiera personal.