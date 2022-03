Por qué bajó el dólar blue y hasta cuándo durará el descenso

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre la cotización del dólar blue y dijo a qué se debe el marcado descenso en su precio. En la jornada de ayer, perforó hacia abajo la barrera de los 200 pesos y llegó a cotizar 199.

El dólar blue cotiza este miércoles 16 de marzo en 200 pesos para la venta y 197 para la compra. Mientras que el dólar oficial promedio está alrededor de los 116 pesos y con impuestos en 189 para la venta. El dólar Bolsa ronda los 188 pesos y el CCL los 190.

Según dijo Burgueño en este momento tenemos "un dólar estabilizado o en baja" y recordó: "Pensemos que llegó a los 220 pesos", a finales de enero de este año.

El economista celebra que esta estabilidad no se alcanzó "de modo artificial -por acción directa del Gobierno- sino que a este dólar blue lo regula el mercado". "Y con un dólar CCL ya casi liberado cotizando por debajo de los 200 pesos", completó,

Por eso, Burgueño concluyó en que "ya no hay presión cambiaria y no debería haberla hacia el futuro, porque si algo tiene el acuerdo con el FMI es que el Banco Central va a tener dólares para actuar. Al menos en el primer semestre del año tendrá dólares de libre disponibilidad, entre 6 mil y hasta 10 mil millones en junio/julio".

Un oyente de MDZ Radio interpeló a Burgueño en el aire y aseguró que "el dólar blue bajó por la liquidación del agro, ante el temor del aumento de retenciones. Es sólo un veranito cambiario lo que estamos viviendo". Entonces el economista respondió: "No estoy de acuerdo, porque no creo que aumenten las retenciones de soja, maíz ni al trigo y el tema del aceite o de la harina de soja son dos puntos nada más. Que no es buena señal, pero no es que se apuraron a liquidar".

"De hecho -siguió el economista- viene retrasada la liquidación, yo creo que entre abril y mayo será el fuerte, con lo cual seguro que no se apuraron por temor a un un aumento de retenciones a la soja, porque además, una decisión así debe pasar por el Congreso y allí no sería aprobada. No sé si el Gobierno quiere o no subir las retenciones, pero sí digo que políticamente no lo puede hacer".

"Sí jugo a favor el precio internacional de la soja, por la guerra", finalizó Burgueño