Rusia-Ucrania: el mercado anticipó la guerra mejor que nadie

Los misiles rusos impactaron hoy también en todo el mundo económico. Las caídas en bonos, acciones y las alzas en todos los activos de resguardo, con el oro a la cabeza, se movieron con el mismo ritmo con el que se agravaba la guerra en Ucrania. El mercado, sin dudas, fue quien mas se adelantó a la invasión, casi al mismo ritmo que el Departamento de Estado y Joe Biden insistían con la desconfianza frente a las desmentidas bélicas que lanzó Vladimir Putin hasta anoche.

No hubo excepción ayer en el derrumbe de bolsas. El Dow Jones cerraba hoy en Nueva York con una pérdida de 2%, el Nasdaq salvaba más algunos papeles, mientras que el panorama en Europa era desolador sin excepciones con caídas de hasta 4 %. Loa futuros de todos esos índices dejaban un panorama aún peor con caídas más duras.

En Argentina la guerra que Rusia inició en Ucrania aportó bastante más incertidumbre al panorama local. Como en todo movimiento de crisis los emergentes sufren impacto directo y el país, al estar aislado en la categoría Stand Alone, aún más. Las acciones argentinas se hundieron 10% en Wall Street y los bonos cayeron hasta hacer saltar el riesgo país más de 80 puntos superando los 1800 puntos. Nadie tuvo tiempo en el mercado para detenerse a revisar si alguna noticia sobre la negociación con el FMI podía calmar la caída. En ese marco poco importaron las noticias locales.

La pregunta que se hacen ahora los mercados ya no es cómo impactará la invasión rusa a Ucrania, sino cuando terminarán las acciones, sea cual fuera el resultado final. La anticipación de los inversores a la crisis quedó clara en los movimientos previos del oro. Hubo compras continuas que se fueron acelerando desde el 10 de febrero pasado. La toma de posiciones en oro frente al resto de activos, incluido el dólar, llevo ayer a la suba hasta superar los U$S 1924 la onza. La soja siguió su curso y tocó los U$S 613, igual que el trigo que saltaba casi 6 %. Ucrania es como Argentina en ese sentido, un granero que alimenta a Rusia y buena parte del centro europeo. La salida del mercado de Ucrania solo viene a complicar una suba de precios que ya se había desencadenado las sequías en otros productores como Brasil o Argentina. No es momento para que el país festeje esa suba ya que todo es incierto hoy, desde los volúmenes de producción hasta el resultado real final de esta crisis.

Evolución del oro en febrero.

Para Argentina el impacto más fuerte de la crisis será sin duda por la suba del petróleo. Ayer el crudo Brent continuaba subiendo casi 5 % y después de llegar a U$S 103 el barril y quedaba a la tarde arriba de los U$S 98. El precio impactó también en el gas y aparecieron así negocios para algunos. Loe Estados Unidos ya tiene operando siete estaciones de Gas Natural Licuado y esta en vías de tener una octava. Australia y Qatar ya tienen colocada en Asia la producción de GNL. Ninguno de ellos perderá con las restricciones al gas ruso y son todos sustitutos del gas ruso, salvo para China donde aún es una incógnita como impactará la guerra en la provisión de energía. El gobierno de Alberto Fernández en esto esta impactado directamente: deberá aplicar U$S 4000 millones a la importación de gas y el costo ahora puede aumentar. Todo al mismo tiempo que el país pelea con el FMI como reducir uno de los componentes mas importantes de su déficit como son los subsidios al consumo de energía que necesitarían de una suba de tarifas mas de tres veces mas alta que la que esta semana habilitó el gobierno.