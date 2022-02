Mark Cuban revela cuáles son las mejores criptomonedas para los inversionistas

El mercado de las criptomonedas está repleto de activos y proyectos innovadores que no solo atraen la atención de los pequeños inversionistas, sino también de los grandes capitales. Esto se debe no solo a la posibilidad de generar enormes retornos, sino también al potencial de crecimiento de muchas de estas iniciativas.

Según el empresario e inversionista estadounidense, Mark Cuban, hay 3 criptomonedas que (a su parecer) siguen siendo más interesantes que el resto, tanto por la forma en la que su valor crece con el paso del tiempo, como por las herramientas tecnológicas que estarían detrás de estas. El multimillonario destaca las siguientes:

Bitcoin (BTC)

Aunque Cuban no es un acérrimo defensor del Bitcoin, incluso desprestigiándola en un par de ocasiones, el inversionista asegura que se trata de una criptomoneda única, ya que no cuenta con competidores reales que traten de quitarle su lugar en el mercado. Las “altcoins” tienen objetivos distintos a los del Bitcoin, por lo que no pueden sustituirla.

Adicionalmente, debido a que los algoritmos que están detrás del Bitcoin hacen que el suministro de estas sea cada vez menor, su valor solo puede incrementar con el paso del tiempo, pasando de ser una criptomoneda accesible para muchos, a un activo financiero exclusivos para quienes hayan sido “adoptadores tempranos” o quienes tengan un músculo financiero significativo.

En la actualidad, el Bitcoin es la criptomoneda más fácil de comprar gracias a que se encuentra disponible en casi todas las plataformas de inversión, desde los bots automatizados de bitcoin era, hasta exchanges y servicios de corretaje como Binance o eToro.

Ethereum (ETH)

Para Cuban, Ethereum es una de las principales referencias del mercado de las criptomonedas gracias a que planteó una tecnología criptográfica que iba más allá de los activos financieros, brindando herramientas para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y la emisión de contratos inteligentes.

Explica que la creación, en 2020, de la red Ethereum 2.0 brindó una serie de nuevas posibilidades para el funcionamiento de la misma, y estima que las actualizaciones planteadas para este 2022 pueden seguir innovando el mercado. Las tasas GAS, comisiones por transacción, serían una de las tareas pendientes de la red.

Explica que lo que diferencia a Ethereum de competidores como el Bitcoin, es que la red no solo estaría en constante evolución, sino que además tiene aplicaciones útiles que le brindan un valor agregado.

Polygon (MATIC)

Por su parte, Polygon funciona como una suerte de Ethereum de nueva generación, brindando beneficios muy similares a los de su competidora, pero de una manera mucho más optimizada. Esto quiere decir que las operaciones se realizan en menos tiempo que en Ethereum, y con comisiones que son apenas una fracción.

Para Cuban, el mérito de Polygon radica en que es una referencia del mercado, siendo una de las primeras Blockchain que realmente trató de brindar alternativas a la red de Ethereum, inspirando a muchos otros proyectos a copiar su estrategia de desarrollo. Su valor actual es de $1,79 por unidad, habiendo alcanzado un máximo de $2,87 en su mejor momento.

A diferencia de los otros ejemplos, Polygon utiliza protocolos de prueba de participación que no solo le permiten ser mucho más escalable y veloz que otros competidores, sino también ofrecer una alternativa sostenible a las criptomonedas “minables”.

Seguir las opiniones de un multimillonario al momento de invertir nuestro dinero puede no ser la opción más sensata, sin embargo, la información puede ser un indicativo de la calidad de estos proyectos y de las expectativas que el mercado tiene de los mismos de cara al mediano y largo plazo.