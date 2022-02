El mensaje oculto del FMI al Gobierno argentino en el acuerdo por la deuda

Julián Yosovitch, periodista económico y magister en Finanzas, analizó el escenario que se abre ante las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y explicó cuál es la condición implícita que el FMI le pone a Argentina.

Julián Yosovitch dijo que, si bien ya se vieron efectos positivos para Argentina en relación a los mercados y a partir de las negociaciones con el FMI, como los "rally que pegaron los bonos" y las acciones tras el anuncio, "de todas maneras sigue habiendo cautela, porque aún no es un acuerdo cerrado. El presidente comentó que sí, pero el FMI habla de entendimiento, no de acuerdo. Esa diferencia en el léxico contribuye a que no haya un escenario de elevado optimismo".

Además, advirtió que aún "no sabemos cuál es la letra chica, cómo se van a lograr los objetivos que plantea el FMI ni cómo serán las revisiones trimestrales. Con lo cual hay certeza de que hay un acercamiento pero aún quedan muchas incógnitas. Fue un alivio porque Argentina no cayó al abismo y rompió con el Fondo, pero queda mucho trabajo por hacer".

Es que, según Julián Yosovitch, "tanto Wall Street como los inversores están muy atentos a lo que haga Argentina, está muy exigente el mundo con nuestro país porque no se han hecho las cosas bien en el último tiempo, somos 'el alumno rebelde'".

Noticias Relacionadas La polémica propuesta de Javier Milei para no firmar el acuerdo con el FMI

Finalmente, mencionó la condición implícita que el Fondo Monetario le pondrá a Argentina, porque "si bien el FMI no pide un ajuste demasiado exigente, sí está más estricto en el financiamiento. Es decir, dice: 'Gastá todo lo que quieras, pero de estos 100 pesos que tenés para gastos'. Nos pone la restricción arrancando por la parte de financiamiento y eso termina condicionando la parte fiscal, por más que no sea explícito, como en otras épocas".