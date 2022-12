AFIP detectó cuentas de argentinos por todo el mundo por 8,8 billones de pesos

El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, reveló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió información de cuentas de ciudadanos argentinos que poseen "8,8 billones de pesos" en el exterior.



También destacó que en la actualidad ya tienen 68 casos de cuentas de argentinos en los Estados Unidos que presentan diferencias en sus declaraciones presentadas ante la AFIP.



Michel indicó que "el concepto de paraíso fiscal no existe más porque desde la crisis de Lehman Bros se abrió la información fiscal para todo el mundo".



El titular de Aduanas explicó que a la fecha, "ya hay 68 casos de información de argentinos que tienen cuentas en los Estados Unidos correspondientes a personas físicas que pueden tener irregularidades o que simplemente se trata de diferencias de saldos declarados".



Michel detalló que "la Argentina recibió de la OCDE cuentas de argentinos por todo el mundo por 8,8 billones de pesos que al tipo de cambio oficial son unos 4.000 millones de dólares".



El funcionario puntualizó que "no se va a violar el secreto fiscal ya que los únicos que tienen la información son la AFIP, el contribuyente y su contador o apoderado".



Michel enfatizó que "si se supera el piso estipulado en la ley penal tributaria que es de 1,5 millón de pesos, se va a aplicar la ley", tras lo cual señaló que "ya estamos trabajando en una actualización de ese monto".



"Los Estados Unidos con el FATCA y Europa a través del acuerdo multilateral de la OCDE evaluaron toda la situación fiscal de todos los países. Hay países que no tienen intercambio de información como es el caso de Israel con la Argentina", dijo Michel, para luego agregar que "Suiza con la Argentina sí lo tiene".



El funcionario destacó que "salvo con los Estados Unidos, la Argentina tenía intercambio de información con la mayoría de los países. Con los Estados Unidos lo que teníamos era un intercambio de información caso por caso.



"Lo que se firmó ahora es un intercambio masivo. A partir del 1° de enero de 2023 vamos a recibir toda la información todos los años de manera masiva, es decir, todos los argentinos que tengan rentas, intereses que se generaron en los Estados Unidos van a ser informados a la AFIP", detalló.



Más adelante, Michel aclaró que "los Estados Unidos armaron su propia red de información por fuera la OCDE y la denominaron FATCA, es decir, el país que quiera información de personas que tienen cuentas en los Estados Unidos debe suscribir este acuerdo del FATCA".



"Eso le permite a los Estados Unidos que cuando quiere puede cortar la información como cuando pasó con las filtraciones de datos en el caso de México. El acuerdo tiene determinadas condiciones como por ejemplo, la gente de AFIP que va a trabajar con esta información estará monitoreada por cámaras de seguridad y te obligan a adquirir un sistema de seguridad informática que la AFIP ya adquirió".



Michel subrayó que existen convenios bilaterales para evitar la doble imposición con determinados países, los acuerdos de intercambio de información tributaria.



"El mundo cambió en 2008 a partir de la crisis de Lehman Brothers, el blanqueo que hizo (el ex-Presidente Mauricio) Macri en 2016 funcionó y tuvo éxito porque se entraron en vigencia los convenios multilaterales de la OCDE e ingresaron 120.000 millones de dólares", dijo Michel.



El directo de la DGA sostuvo que "el acuerdo firmado con los Estados Unidos es algo que va a trascender que no va a quedar para esta administración sino que va a servir para otros gobiernos. Hoy ningún banco en los Estados Unidos le va a abrir una cuenta bancaria a un argentino si no la tiene declarada en la Argentina, en función de este acuerdo firmado".



Por último, Michel dijo que "el acuerdo incluye a los 52 estados que conforman la Unión, incluídos Delaware y Dakota del Sur, dos de las jurisdicciones más utilizadas para ingresar dinero".