El motivo por el cual la Ciudad no quiere recibir los bonos del Gobierno nacional

Alberto Fernández anunció a través de Twitter que finalmente acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires y le pagará con bonos “TX31”, hasta que la Justicia defina el monto y la forma de pagarlo. MDZ Radio conversó con el analista financiero Christian Buteler sobre las características de estos títulos.

Por eso instruí a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. — Alberto Fernández (@alferdez) December 26, 2022

“En este momento, estos bonos no están cotizando en el mercado. La decisión del presidente significa cumplir con la sentencia judicial, que es lo que corresponde, aunque no se esté de acuerdo. Alberto puede apelar, pero tiene que ir pagando y encontró esta forma de cumplir y no cumplir a la vez. No es lo mismo pagar en efectivo que con bonos, que encima no tienen cotización en el mercado secundario y su negociación es mucho más difícil”, explicó Buteler.

El especialista afirmó que este bono, en algún momento, se empezará a cotizar en el mercado secundario y esto le dará un precio. “Si desde la Capital quieren adquirir el dinero, va a tener que cambiar esos títulos por el precio que estará cotizando en ese momento”, agregó.

“Que estos bonos no tengan cotización en el mercado secundario no quiere decir que no se puedan vender a un banco o incluso ponerlo de garantía para un crédito. Financieramente, se va a poder utilizar, pero eso va a determinar una pérdida de valor. El Gobierno nacional le dará, por ejemplo, 100 pesos en 100 bonos, pero no recibirá la misma cantidad de dinero. Se ajustan por inflación”, advirtió.

En este sentido, el especialista afirmó que primeramente se debe tener en cuenta cuál será la respuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “También depende de cuánto sea la cotización que le toma el Estado nacional para pagarle los bonos a la Ciudad de Buenos Aires y después cuál es el precio que consigue esta última en un tercer mercado para poder cambiarlo”.

Finalmente, Buteler afirmó que si se hubiese pagado con un bono que hoy está cotizando “probablemente veríamos la caída del mismo, ya que se tendría que emitir mucho dinero en ese bono y esa mayor oferta deprimiría el precio. No es de circulación, por lo tanto, no lo tiene el inversor común”.