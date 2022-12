Coparticipación: la mala combinación del kirchnerismo con la ley

El día miércoles, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires, para que el Gobierno nacional le devuelva el porcentaje de coparticipación que le sacó en el año 2020. MDZ Radio conversó con el especialista económico Carlos Burgueño, quien advirtió que "esto demuestra que muchas veces el kirchnerismo y la ley no son buena combinación".

Con respecto al fallo de la Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires, el especialista dijo: “Afecta al federalismo ya que se mete en la distribución, cualquier provincia podría ir a la Corte y decir: 'A mí me están liquidando mal’. Esto afirma que no se le puede sacar los fondos asignados a la Capital de manera coparticipable. Le devuelve a Rodríguez Larreta una parte pero no todo. A Axel Kicillof le dará la plata Nación. Que la Corte se meta en medidas económicas no está bien”, comenzó diciendo.

La Corte determinó, a través de una medida cautelar, que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipable

El origen del problema

“En medio de la pandemia y por presiones de Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández, este último le manotea a la Nación por Decreto unos puntos porcentuales del PBI que Macri le había dado a la Ciudad”, explicó Burgueño.

El especialista indicó que ese dinero se lo dan a Axel Kicillof para que pueda arreglar un problema muy serio que tenía con la policía bonaerense con respecto a sus sueldos. “Allí se empeora la relación del presidente con Rodríguez Larreta”, explicó el especialista.

Burgueño indicó que esta situación fue inconsulta y establecida por Decreto de un día para otro por una orden que le da Cristina Fernández de Kirchner al presidente.

“La Corte con este fallo dijo `es verdad que fue ilegal, que hubo un manoteo, pero lo único que le sacaron de más fue la parte que le corresponde por el traspaso de la policía', había un monto superior en el traspaso, eso queda para la Nación. Luego, hubo una ley y se aprobó un presupuesto, en teoría esto estaba legalizado ya que se había dado un aval a nivel provincial. Lo que dice la Ciudad es que hubo un ‘ok’ después del Decreto. Por lo cual hay una ilegalidad de origen”, expresó.

Finalmente, el especialista concluyó que esto demuestra que muchas veces el kirchnerismo y la ley no son una buena combinación. “Si lo hubieran negociado de otra manera, hubiera tenido otra solución. Esto era evidente que iba a terminar mal. El kirchnerismo en esa época no negociaba”, cerró.