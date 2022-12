Apuesta al "colaborador", la idea K que quedó fuera del blanqueo 

Uno de los capítulos más importantes (para el autor) que estaba incluido en el proyecto de blanqueo (no reconocido) que el kirchnerismo presentó en el Senado a mitad de año y que tiene media sanción en esa cámara, quedó en el camino. La figura del "colaborador" que estaba presente de manera preferencial en la norma redactada y presentada por el senador Oscar Parrilli, quedó fuera del proyecto que el Ministerio de Economía enviará al Congreso seguramente mañana; y que no tiene empacho en ser llamado blanqueo.

En la redacción de la medida, titulada "Exteriorización del Ahorro Argentino para Sostener el Cumplimiento y Cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", incluye la creación de un fideicomiso para pagar el pasivo con el organismo internacional; el corazón de la ley de Parrilli. Sin embargo, lo limita al 20% de lo recaudado, cuando antes era el destino del 100% de lo obtenido.

No se lo reconocerá públicamente, pero dejar al menos un porcentaje para este fin, fue una de las negociaciones que la gente de Sergio Massa debió dejar dentro del proyecto para que éste sea aprobado en el Senado con los votos mayoritarios kirchneristas.

Qué es la figura del colaborador

Pero el segundo capítulo de importancia de la idea de Parrilli quedó afuera. Se trata de la figura del colaborador, definido como "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos".

El monto a partir del cual se consideraba como acreditada la información proporcionada por el colaborador no debería ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. La idea del kirchnerismo al crear esta figura era la de impulsar algún tipo de incentivo de delación para que el Gobierno obtuviera datos seguros sobre a quién ir a perseguir para que declare sus bienes en el exterior no declarados.

Según ese proyecto, hubiera recibido una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado. Como se dijo, la idea del "colaborador" quedó fuera del proyecto que entrará mañana al Congreso, dado que, en general, nunca un blanqueo debería institucionalizar este tipo de delaciones legales, ya que va en contra de la misma idea de exteriorización de capitales sin declarar.

La diferencia es que el proyecto de Parrilli, es que el Senado hiperkirchnerista, nunca reconoce en su presentación que su idea se trata de un blanqueo.

Los próximos pasos

Massa insistirá esta semana en que la norma sea aprobada antes de fin de año. Sin embargo, para que esto suceda, deberá modificar radicalmente conceptos incluidos en el texto enviado a la legislatura nacional; dado que la oposición exigirá, directamente, otra redacción para considerar levantar manos en una eventual sesión en Diputados.

Allí están los problemas de aprobación. Massa debe negociar con la oposición en Diputados; quienes, obviamente, le pedirán como prenda de amor quitar todo vestigio del proyecto de Parrilli, especialmente en lo que se entiende son referencias a la toma de la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri y a la crisis generada por el dinero que se le debe al Fondo.

Esto implicaría, entre otras cuestiones, reformular ese 20% de dinero recaudado para depositar en el fideicomiso que se utilizaría para pagar la deuda con el organismo financiero internacional; y redirigir ese dinero a otros fines. Para gran parte de la oposición vinculada a Juntos por el Cambio, no hay problemas ideológicos en aprobar un blanqueo, y menos si tiene referencia directa a un acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos.

Tampoco hay mayores pruritos en que el llamado de ingresar divisas en el circuito legal incluya no sólo dólares en EEUU, sino además cualquier tenencia de dinero no declarado. Esto suma también a los pesos. En síntesis, el llamado debe ser universal, sin menciones a fugas o lavados, sin referencias al macrismo y así sin vencedores ni vencidos. Y así habría apoyo opositor, indispensable para que la idea supere la barrera de Diputados. No poco en tiempos de grieta engrandecida.