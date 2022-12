Sergio Massa busca dólares fugados, pero puede caer en la grieta del Congreso

El ministro de Economía, Sergio Massa, pretende que este año se trate y apruebe el proyecto de ley que busca el blanqueo de capitales. La iniciativa se diferencia del proyecto de Oscar Parrilli en algunos aspectos. El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó por qué el PRO podría no apoyar la propuesta.

“La tasa promedio tiene que ser de un 25%, por lo cual será un blanqueo caro. Incluye una moratoria, porque elimina impuestos que no pagaste, no pagarán Ganancias, IVA, impuestos Internos, no habrá Bienes Personales”, comenzó detallando Burgueño.

El especialista explicó que la moratoria está dentro de la ley de blanqueo de capitales. “El proyecto lo que incluye es que se paga una multa por los impuestos que no pagaste, por no haber declarado dinero a la AFIP. Si vos tenés pesos no declarados también podes entrar”, agregó.

Además, el especialista indicó que la figura del “arrepentido” del proyecto de Oscar Parrilli, desaparece en esta nueva iniciativa, “no incluye un premio para el ‘botón’. Hay que ver si esto fue negociado con el kirchnerismo”.

Burgueño indicó que Sergio Massa estaría buscando un apoyo del Senado para poder sacar dicha ley en diciembre. Sin embargo, afirmó que el clima político está “enardecido entre el kirchnerismo y la oposición”, debido a la condena de Cristina y el escándalo de Lago Escondido.

Tras conocer su condena, Cristina Fernández de Kirchner advirtió que no será candidata a nada el año que viene.

Además, agregó que “no puede haber sesión con este clima y mucho menos negociar un blanqueo. No hay mucho apoyo en cuanto a cómo está redactado el proyecto. El Fondo Monetario Internacional dice que hay que hacer un fideicomiso para que la deuda que se fugó por el acuerdo vuelva para pagarle. Ese criterio el PRO no lo puede aceptar. Es muy probable que esto quede afuera”, argumentó.

Finalmente, el especialista afirmó que “en lugar de establecer un fideicomiso para pagarle al Fondo, lo que se podría hacer es comprar bonos de la deuda en precio default y recuperarla. El problema es que, si este proyecto de ley avanza, el precio de los bonos va a subir porque se sabe que el Estado lo va a comprar. Esto habilitaría a recuperar deuda privada, que dado el caso es lo mismo, la diferencia es que la deuda con el Fondo la podés renegociar, con los privados es más difícil. Es muy complicado convencer al kirchnerismo de que esto es un negocio financiero”.