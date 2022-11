Un funcionario de Sergio Massa dejó en claro que hay diferencias en el Frente de Todos

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que "nadie, y mucho menos Sergio Massa, quiere tener muchos tipos de cambio y esta brecha cambiaria", al responder a las críticas a la gestión del ministro de Economía.



"Veo a mucha gente que le ha tocado gobernar que critican que haya muchos tipos de cambio y brecha, pero en un momento complejo tenés que ser heterodoxo", señaló De Mendiguren.



En este sentido, remarcó que "el equipo económico decidió actuar con una agenda concreta y a corto plazo que busque estabilizar las variables que generan confianza para atacar la brecha pero bajando el techo".



"Por supuesto nos preocupa mantener la estabilidad y seguir combatiendo la brecha, pero queremos agotar las posibilidades de lo que estamos haciendo para generar confianza y que esta brecha se acorte", puntualizó el funcionario.



Por otra parte, De Mendiguren reconoció que hay "diferencias" en lo económico dentro del Frente de Todos, por ejemplo que "hay gente que piensa que la deuda no había que haberla pagado".



Pero, a su vez, "lo que nadie duda hoy es con el tema del ordenamiento fiscal y que la salida es por arriba y creciendo, y a eso apostamos con todo", enfatizó.



Al respecto, el secretario de Industria mencionó que "los problemas para importar son por falta de dólares", a lo cual "la economía del conocimiento, la cuarta exportadora del país, está en US$ 7.000 millones y con las medidas que hemos dado vamos a US$ 10.000 millones el año que viene", vaticinó.



Luego, destacó que "de una buena vez por todas, esta semana entra al recinto el proyecto de la cadena agroalimentaria donde premia el ingreso adicional de dólares con alivio fiscal, la diferencia con los anteriores planes de estabilización".



De Mendiguren también refirió que el año pasado, más allá de las "dificultades de la pandemia", hubo "10,5% de crecimiento" y "hoy la industria está 14,5% por arriba del 2019".



"Las medidas que estamos tomando tienen mucho que ver con este récord histórico de exportaciones y a los efectos de la seguridad alimentaria global", añadió.



Por último, el funcionario afirmó que contempla un "panorama de que Argentina tiene casi un PBI en ahorro de los argentinos; con muy poco de esa parte y con la posibilidad extraordinaria que el mundo le plantea a la Argentina, se puede encarar un proyecto de blanqueo", apuntó.



Con lo cual, "la economía real de la Argentina es la que hay que mostrar a las calificadoras de riesgo" porque "ellos califican para algo y es el negocio financiero del mundo", concluyó De Mendiguren.