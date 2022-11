Una revista norteamericana asegura que Sergio Massa evitó un "colapso total"

"El nombramiento de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía logró evitar un "colapso total" en la Argentina, ya que no se cayó en una hiperinflación y las reservas no se agotaron por completo". Así lo destaca la revista Americas Quarterly (AQ), una publicación estadounidense dedicada a la política, los negocios y la cultura de América en general

"Los hechos más notables de los primeros 100 días en el cargo de Massa podrían ser los que no ocurrieron", señala.

Sostiene que la "alta inflación no se convirtió en hiperinflación. Las reservas de divisas argentinas no se agotaron por completo. La crisis política no escaló. El país no incumplió el acuerdo con el FMI firmado en marzo de 2022. El grupo central de kirchneristas no abandonó el gobierno en rebelión. Nada de eso era seguro a fines de julio, cuando Massa reemplazó a Silvina Batakis".

Además, en la publicación se considera que Massa "le ha dado a la coalición gobernante Frente de Todos el empujón que necesitaba para llegar a 2023 todavía de pie. No mucho y, sin embargo, mucho".

La nota considera que Massa "no ha usado su poder para hacer cambios radicales. No optó por un shock redistributivo, como algunos esperaban, ni por un shock de ajuste, como otros temían".

En cambio, destaca que "ha centrado su mensaje en los recursos naturales de Argentina, promocionando su oportunidad de convertirse en una fuente de energía, proteínas y minerales para el mundo".

"Su intento de proyectar autoridad y decisión se ha combinado con un intento de construir una alianza con el sector industrial, con generosas regulaciones pro-industria. En el proceso, ha ganado admiradores en los Estados Unidos", dice la publicación.

La revista destaca que Massa "no tiene reparos en hacer el tipo de intervención económica por la que el kirchnerismo es conocido desde hace mucho tiempo, como un acuerdo con el sector privado para congelar los precios de más de 1.400 bienes, en su mayoría alimentos y otros productos básicos".

"Los primeros meses de Massa los pasó realizando un acto de equilibrio entre izquierda y derecha, intervencionismo y laissez- faire", destaca la elogiosa nota.