Mercedes Benz cierra un gran año y apuesta fuerte por los autos eléctricos

El cierre de 2022 encuentra a Mercedez Benz Argentina en un gran momento debido a que su planta, el corazón de la firma en el país, trabaja a capacidad total, con dos turnos de producción y 2.000 empleados de forma directa. Pese a que se trató de un año que implicó corridas y ajustes para salvar –con éxito, ya que nunca se paró la planta- las dificultades logísticas que dejó la pandemia, la firma proyecta lanzar en Argentina su primer auto eléctrico, el EQS SUV.

Aunque Mercedes Benz exporta el 80% de su producción y viene en franco crecimiento en vehículos comerciales –con la Sprinter como referente; en el sector autos de lujo las trabas a la importación le impiden maximizar el potencial que tiene Mercedes con una oferta y diseños muy atractivos. Así, lo explicó el presidente de Mercedes Benz Argentina, Manuel Mantilla, quien estuvo en la provincia por el acto de adjudicación de la unidad número 40.000 de planes de ahorro.

En Yacopini, el concesionario oficial de Mendoza y San Juan de la marca, el presidente de Planes de Ahorro de Mercedes Benz, explicó que mientras el 2021 fue un año récord para su sector, el 2022 lo fue en entregas de unidades a través de los planes. Además del producto de alta calidad y de la importancia de la marca en el sector “comerciales”, uno de los motivos del crecimiento se debe a que se ofrecen los mayores plazos de financiación del mercado.

El desafío de la sustentabilidad

El auto eléctrico que Mercedes Benz presentará el año próximo será el primero del mercado nacional. “Ojalá que el 2025 nos encuentre en una situación económica distinta con el fin de poder explotar todo el potencial existente”, auguró Mantilla. Es que aunque estiman que el vehículo tendrá una importante demanda en el país, todavía falta un contexto o una infraestructura para favorecer este tipo de desarrollos.

Al respecto, Mantilla detalló que el proyecto del auto eléctrico tiene tres pilares. El primero es el producto. “Pensamos que en menos de tres años, Mercedes Benz va a tener en toda nuestra línea de productos, una versión 100% eléctrica”, anticipó el ejecutivo. Agregó que ya se ha resuelto la principal dificultad de este tipo de vehículos que era la autonomía. El prototipo de Mercedes tendrá una autonomía cercana a los 800 kilómetros y, en general, esta ronda los 600 km.

“El segundo punto es el desafío que esto implica, tanto para el sector público como el privado, ya que los países de la región deben proyectarse hacia un parque eléctrico que hoy no existe”, explicó Mantilla. No solo proveerse de cargadores con licencia que puedan cargar de manera rápida (y no en ocho horas) sino también que los mismos sean sustentables en sí mismos.

Manuel Mantilla dio detalles del proyecto del auto eléctrico que se lanzará en 2023.

“En Mercedes Benz miramos hacia atrás para tener plantas verdes y también hacia adelante con los concesionarios”, subrayó Mantilla y aclaró que la mirada tiene que ver con una economía circular más que con la producción del auto en sí mismo. “Es algo con mayor complejidad que implica el desarrollo como país y como región para que el cliente, el tercer pilar de esta decisión, decida tener un auto eléctrico”, expresó Mantilla.

Y sumó que se van a vender autos eléctricos, pero que, para el volumen que es necesario para disminuir las emisiones, hoy la infraestructura no está preparada. Entre otras cosas, es importante que más allá de la autonomía, los automovilistas se sientan tranquilos de que hay un cargador cerca y de que no se encuentre roto cuando llegue. “Esto es algo que pasa en Estados Unidos”, ejemplificó el ejecutivo.

La firma, junto al gremio del sector, realizó un importante trabajo en 2019 que mostraba cómo preparar a la industria para el 2030 y cómo recibir la transformación eléctrica que ya es un hecho en buena parte del mundo y pronto llegará al país. En Argentina, el sector automotriz emplea a 30.000 trabajadores de manera directa y 80.000 de forma indirecta.

Estados Unidos, destino privilegiado

El 80% de lo que Mercedes Benz produce en Argentina se exporta a Brasil, América Latina y Estados Unidos. “Somos la única automotriz local que vende a Estados Unidos”, destacó Mantilla y agregó que se trata de una variante de la Sprinter con la que hacen un motorhome.

Este año, la planta ya comenzó una importante inversión de un nuevo motor para la Sprinter con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias de Brasil en relación con las emisiones.

“El 2023 vamos a tener un buen contexto interno y externo de demanda, pero con una macro que va a ser bastante desafiante”, sostuvo el presidente de Mercedes, quien expresó que si bien la planta no tiene problemas de importación o abastecimiento en general, las trabas para autos sí limitan el crecimiento. “Podríamos vender cuatro veces más la cantidad de autos que hoy vendemos”, dijo.

Mientras el mercado interno demanda los vehículos comerciales a través del desarrollo de la minería, el petróleo y el turismo, el crecimiento del sector externo también aparece con buenas perspectivas. Sin embargo, la incertidumbre y la cambiante macroeconomía juega en contra. Además de las trabas comerciales se suma la carga impositiva a la hora de exportar; lo que deja al sector en desventaja en comparación con otros países exportadores de la región como México y Brasil.

“La ventaja competitiva de una empresa se maneja de dos maneras. Una es puertas adentro con indicadores de eficiencia y nosotros estamos a la par de cualquier planta de Mercedes Benz del mundo. La otra tiene que ver con la estructura impositiva de un país y el tipo de cambio; lo que no debería ser la variable por la cual una empresa pueda exportar o no”, sostuvo Mantilla.