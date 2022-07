El usado del día: excelente Mercedes-Benz Clase A200 Style

El elegido del día para este miércoles es un auto premium que lo podemos considerar como el más “económico” de una de las marcas de “sangre azul”. Nos referimos al Mercedes-Benz Clase A, el hatchback alemán que desde hace décadas se ofrece en Argentina, aunque durante las últimas generaciones cambió rotundamente su diseño, para venderse como un hatchback deportivo (antes era más parecido a un monovolumen).

Para hoy te traemos un A200 Style del año 2013 con 119.000 kilómetros de color gris plata. Con un motor 1.6 turboalimentado (nafta) de cuatro cilindros con 156 CV y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Entre los detalles de equipamiento, posee un llantas de aleación de 16 pulgadas (neumáticos 205/55 R16), faros alógenos, tapizados tela con símil cuero, aire acondicionado, sistema de audio con seis parlantes, Bluetooth y display de 5,8 pulgadas, dirección con asistencia electrónica, frenos a disco en las cuatro ruedas, siete airbags (frontales, laterales, rodilla conductor y de cortina), sistema de monitoreo de neumáticos, asistencia de arranque en pendientes, control de estabilidad, control de tracción, luneta térmica, volante multifunción, display multifunción en el instrumental, freno de mano eléctrico, entre otros elementos destacados.

En dimensiones, posee 4.292 mm de largo, 1.780 mm de ancho, 1.433 de alto, y 2.699 mm de distancia entre ejes. Su peso total es de 1.370 kilos, el baúl tiene capacidad de 341 litros, y el tanque de combustible puede almacenar hasta 50 litros.

¿Cuánto sale este Mercedes-Benz Clase A200 Style del 2013? Según la publicación, el valor al contado es de 20.000 dólares. Además, el lugar otorga una garantía de motor por tres meses, mientras que se aceptan vehículos en parte de pago.

En relación a la documentación, posee VTV al día y grabado de autopartes. El hatchback alemán se entrega con dos juegos de llaves. A su vez, realizan factura A y B, y aceptan tarjetas de crédito. El estado del vehículo se encuentra excelente. A continuación, mirá las imágenes y fíjate todos los detalles de este modelo de Mercedes-Benz.

