Gabriel Rubinstein: incumplimiento del Presupuesto 2023 y más gastos

El especialista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó los dichos del viceministro de economía, Gabriel Rubinstein, en un seminario del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y manifestó que sus dichos visibilizan que el año que viene habrá un gasto por parte del Estado notable, por lo que no se podrá cumplir con el Presupuesto 2023.

“Ayer actúo más como consultor que cómo viceministro. Dijo que no se debería devaluar si hay un retraso cambiario, pero si sucede y no saldría bien se termina en un "Rodrigazo'. Es algo totalmente cierto”, argumentó Burgueño. Esto refleja, según el especialista, que el Ministerio de Economía no sabe cómo salir de esta situación.

En cuanto a los dichos del viceministro, sobre que este año se puede cumplir el déficit fiscal, y que el año que viene, la meta con el Fondo será muy difícil de conseguir, por las elecciones dijo: “Lo que está diciendo en realidad es que nos olvidemos del déficit porque el año que viene habrá un gasto alevoso”.

“Rubinstein al decir que no se cumplirá con el Presupuesto del año que viene, y con ‘suerte’ se cumplirá con el de este año, está hablando como consultor, no cómo viceministro” explicó el especialista.

Para el especialista, lo que quiso decir el viceministro es que el tema de la inflación en Argentina, es un problema monetario y fiscal, y que “nos olvidemos de resolver estos dos problemas porque el año que viene hay elecciones”.

“Esto seguramente, se habló con Massa. Hay que olvidarse del 1.9% el año que viene. Entonces, el acuerdo con el FMI a mitad del año que viene caerá, y quedará todo para negociar en el próximo gobierno. Seguramente, esto tendrá un efecto inflacionario y los agentes económicos trabajaran con esa hipótesis inflacionaria”, argumentó Burgueño.

Finalmente el especialista dijo que es” imposible” que la inflación del año que viene sea de 60%. “Puede ser que Massa ya esté demostrando que su capacidad transformadora tiene su límite. Para adelante seguro habrá otro plan soja y algún acuerdo con el sector productivo, y no habrá ajuste”, concluyó.