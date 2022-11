El plan del Gobierno: repartir plata y disminuir de a poco la inflación

El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora mensualmente el Banco Central, estima que en octubre habrá una inflación del 6,5% mensual. Por lo cual, se espera una inflación anual de aproximadamente 100%. MDZ Radio conversó con el analista económico Carlos Burgueño, sobre los planes del Gobierno nacional para resolver el problema, teniendo en cuenta las elecciones del próximo año.

“Se puede bajar la inflación al 2% de un mes para el otro, después del 2% al 1% y después buscar el dígito. El problema es que hay que bancarse que la pobreza llegue al 60%”, explicó Burgueño.

El especialista detalló que los que teorizan sobre la necesidad de un shock argumentan que se debe aplicar un ajuste, terminar con la inflación, aguantar un ‘shock recesivo feroz’ y salir desde ahí. El otro camino- que está llevando el Gobierno- indicó, es el de disminuir la inflación paulatinamente: del 6% al 4%, y del 4% al 2%. El economista de MDZ Radio dijo que este proceso llevaría unos 5 años.

“La idea que tiene el equipo económico, es llegar a las elecciones con menos de 4% de inflación mensual, que es lo que tenía Martín Guzmán, cuando este último se va, se desbanda todo por la crisis política. Ahí se pasa del 3% de inflación al 7%. La idea de Sergio Massa es volver a la situación Guzmán, es algo que puede lograr, pero tiene que estar convencido el Gobierno”, detalló.

El problema, para el especialista, es que hay una parte del Gobierno que no cree que es un problema llegar a las elecciones con un 6% de déficit: para ellos “la idea es repartir plata, no crecer”, dijo.

Además, evidenció que hay signos de problemas en la actividad y se dieron en septiembre, donde la construcción y la industria cayeron. No funcionó el blanqueo para la construcción, que no quita que no haya sido una buena herramienta, "el problema es la confianza y que el blanqueo era caro", agregó.

Finalmente, adelantó que habrá un escalonamiento de aumento para las prepagas, que se conocerá con el decreto. "Los sectores de mayor ingreso tendrán un aumento lineal, y de ahí para abajo habrá tres grupos, donde el aumento será paulatino", cerró.