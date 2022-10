Desde juguetes hasta picanas: el millonario embarque que detuvo AFIP

La Dirección General de Aduanas y AFIP detectaron y evitaron el ingreso a plaza de 14 contenedores con 274 toneladas de mercadería fuera de regla en su interior, que incluían, entre otros productos, máquinas para el minado de criptomonedas, picanas, gas pimienta, juguetes, medias y cosméticos.



Así, a partir del cruce de información, perfiles de riesgo, análisis de variables y minería de datos, se lograron secuestrar los recipientes de carga contrabandeada y el fraude marcario que implicaban, con un valor en plaza estimado de las diversas mercancías de unos 5,6 millones de dólares, unos 850 millones de pesos, según se informó oficialmente.



Participaron de operativo el ministro de Economía, Sergio Massa; el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; y el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel.



"El objetivo central es proteger a la industria nacional. Vemos un montón de importaciones y artículos de contrabando escondidos en otros artículos", aseguró Massa en declaraciones a la prensa,



Y afirmó: "Necesitamos cuidar los dólares de los argentinos, proteger las reservas; darle confianza, fortaleza y credibilidad a nuestra moneda y que nuestra industria no tenga que competir con mercadería importada de manera desleal, con contrabando".



Dentro de los contenedores abiertos por orden fiscal había un amplio abanico de productos en infracción: máquinas para el minado de criptomonedas, picanas, gas pimienta, juguetes y cosméticos, entre otros.



Puntualmente, se secuestraron 342 máquinas para el minado de criptomonedas, 290 picanas eléctricas, 4.800 envases de gas pimienta, 428.548 productos de maquillaje, 456.510 productos de cosméticos, 20.880 termómetros clínicos, 21.600 anteojos pregraduados y 120.840 anteojos de sol.



También se incautaron 79.176 juguetes, 3.000 fundas de teléfono, 34.500 envases de cucarachicida, 5.200 joysticks para videojuegos, 34.901 artículos de indumentaria y 374.200 cables para cargadores de celular y auriculares;



"Estas acciones me generan orgullo porque protegen la industria nacional y ponen freno a la competencia desleal. La Aduana seguirá poniendo freno a todo aquello que atente contra la transparencia del comercio internacional", señaló Michel, quien felicitó a los agentes involucrados y destacó el impacto del operativo.



Por su parte, Castagneto afirmó: "Para nosotros no hay sábados ni domingos: queremos una AFIP que trabaje en todos lados, con el esfuerzo conjunto de sus tres direcciones generales y el Ministerio de Economía. Se terminó el momento de los vivos".



Participaron del operativo Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer; Emmanuel Poletto y Julián Benitez, presidente y gerente, respectivamente, de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete; Norberto Fermani, presidente de Cadioca (Cámara Argentina de Industrias Ópticas); Enrique Caride, Gustavo Giay y Nicolás Sarapura, presidente, vocal y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de la lucha contra la piratería; Marcelo Fernández, presidente de Cgera; y Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).