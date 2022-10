Mario Pergolini: el desafío de emprender en Argentina y el permiso a fracasar

“Es una buena época para fracasar porque podés cambiar rápido”. La definición pertenece a Mario Pergolini, quien abrió las disertaciones de Experiencia Endeavor Cuyo en el Teatro Plaza. Luego de la charla “Hábitos de un disruptivo”, sumó ideas y derribó mitos en torno a lo que significa emprender y dialogó con MDZ.

La certeza de la celeridad y los cambiantes contextos a partir de la industria del conocimiento, la inteligencia artificial, las audiencias que se mueven, las distintas redes o maneras de consumo cultural segmentados y con posibilidades muchas veces impensadas; llevó a Pergolini a ver el cambio como un motor de crecimiento.

“Me podría haber quedado con lo que tenía, la radio y la televisión, pero lo nuevo me ha servido para avanzar en medio de los cambios”, definió el CEO de Vorterix y Emprendedor Endeavor.

A los 24 años, él y su socio Diego Guebel, tuvieron el impulso de Endeavor como una manera de poner acción y hacer crecer todo aquello que tenían en la cabeza. “Soy uno de los primeros que pasó por aquí”, expresó. En este sentido, una de las recomendaciones para los que emprenden es animarse, pero también saber pedir ayuda para poder desarrollarse.

Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz.

“Una idea necesita de audacia y no todo el mundo la tiene, pero sí todo el mundo puede encontrarla”, dijo Pergolini. Admitió que no es fácil, pero una vez vencida esa barrera, entre otras como miedo, desconfianza en sí mismo e incertidumbre económica, se habrá dado un gran paso y es para eso que sirven eventos como Endeavor.

Mitos para derribar

Hay algunos mitos que el dueño de Filo News derribó. Uno es que para emprender hay que ser joven: “Si se tiene una buena idea, no importa la edad”, comentó. Así, los límites autoimpuestos relacionados con la edad, los hijos y los tiempos deberían quedar afuera de los impulsos de los emprendedores.

Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz.

Otro es desmitificar la relación con el fracaso ya que “la mayoría de las cosas no te van a funcionar”. Su visión es que “eso no te puede detener” y, si lo hace, que ese freno no venga desde afuera o lo que digan sino desde la propia decisión.

En esta línea, Pergolini advirtió que es clave no enamorarse de su idea porque hay muchas que no funcionan y saber dejarla sin nostalgias, ni resistencias es algo que ahorrará mayores gastos y dolores de cabeza. “Las ideas, los negocios cambian y es importante saber cuándo no tiene sentido o no es el momento”, expresó.

A modo de último mito en relación al emprender y como uno de los principales exponentes de estar adelante o animarse a lo nuevo, Pergolini destacó que no siempre ser el primero es ser exitoso, ya que lo importante es llegar a tiempo.

“A veces hacés una fiesta y no viene nadie y, cuando la gente llega, no sirve de nada recordar que la había hecho uno”, graficó el empresario. Desde su visión, el mérito no siempre es estar adelante sino poder ser líder o mantenerse y crecer en eso que se eligió hacer.

La variable argentina

Mario Pergolini opinó que el hecho de ser emprendedor y argentino tiene, como posibilidad, la formación educativa del país que –pese a que ha perdido terreno frente- todavía es una gran fortaleza. “No en vano Argentina es el país que más empresas Unicornio ha sacado” en la región, afirmó.

Sin embargo, fiel a su estilo inquieto y curioso, recomendó no dormirse en los laureles ya que, si bien el talento es importante, no es lo único que sirve a la hora de emprender. “Es importante prepararse ya que la región está muy fuerte también”, comentó y mencionó países como Chile y Bolivia; entre otros.

Por último, el empresario admitió que ser emprendedor en Argentina es cada vez más complicado debido a la “pesada carga” que hoy eso implica en relación a presión impositiva y pocas reglas claras. “La variable argentina no puede ser un problema, pero lo es cada vez más”, comentó.