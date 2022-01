El FMI podría devolverle dinero a Argentina: los motivos

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, explicó detalles de las negociaciones que Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional. Las mismas avanzan satisfactoriamente y es posible, incluso, que el organismo financiero internacional le devuelva una generosa cantidad de dólares al país.

Esta buena noticia podría darse dentro del acuerdo entre el FMI y Argentina. Para explicarlo de manera simple, el economista detalló que nuestro país "todo este tiempo estuvo pagando los vencimientos del Stand-By (en septiembre, diciembre y el de ahora). Son aproximadamente 4.800 millones de dólares".

Pero, "como Argentina va a renegociar lo que pagó hasta ahora, incluyendo los intereses, es probable que en el acuerdo con el Fondo haya un capítulo que incluya que el FMI nos devuelva esos dólares que ya pagamos". Es que el país, "no va a abonar en cuotas lo que debe, sino que tendrá un crédito de facilidades extendidas por el mismo monto de lo que se debe hasta ahora. Dinero que sólo se va a usar para pagarle al FMI. Entonces, lo que se abonó hasta este momento -principalmente de intereses, poco de capital- se le devuelve. Entre esos dólares, están incluidos los DEGs",

Con lo cual, "esos dólares irían directo a las reservas y ya no estaríamos comprometidos con pagos al FMI. Porque además, cuando Argentina tenga que empezar a pagar -en 2026-, si cumplió con todas las metas firmadas, toda esta deuda se rolea".

Para explicar aquello fácilmente, Burgueño dio un ejemplo: "supongamos que tenemos un vencimiento de 2 mil millones de dólares en marzo del 2026, no es que tenés que agarrar los 2 mil millones y pagárselos al Fondo, sino que el mismo FMI te lo refinancia y te lo patea al final del vencimiento. Eso se llama rolear. En algún momento Argentina lo pagará, nuestros nietos, no nosotros, pero durante un tiempo largo no tendrás que pensar más en pagarle al FMI".