Sigue la tensión entre el Gobierno y el campo: habría desabastecimiento de carne

La relación tensa entre sectores agrarios y el Gobierno nacional de Alberto Fernández inaugura un nuevo capítulo que podría terminar en lo de siempre, una medida de fuerza ejecutada por los productores que desemboca, lógicamente, en la escasez de productos lácteos y carne vacuna en las góndolas de supermercados. Quizás el antecedente de que mayor presencia guarda en el imaginario argentino sea aquel "no positivo" de Julio Cobos cuando, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso intentó subir las retenciones mediante una modificación a la Ley 125 en el 2018.

Autoridades de la Mesa de Enlace dispusieron medidas de fuerzas

Desde que comenzó la gestión del Frente de Todos en diciembre de 2019, la intensión de Alberto, que incluso había comunicado durante su campaña, fue no confrontar con sectores agrarios y productores. Sin embargo, la calma duró poco y una de sus ministras, Paula Español, sostuvo durante una entrevista que "no le temblaría el pulso" en caso de tener que subir las retenciones si "el campo no entiende" las necesidades de abastecimiento interno a precios accesibles.

La Mesa de Enlace anunció que la medida de fuerza comenzará en pocas horas, pero que se reforzará luego de las PASO

Así, en marzo de 2020, la Mesa de Enlace anunció que tomarían medidas de fuerzas. Lo mismo sucedió en mayo de ese año, en enero de este 2021 y ahora, nuevamente, la organización que nuclea a organizaciones del campo anunció que cesarán sus comercializaciones a raíz de la prórroga del actual sistema de cuotificación de las exportaciones de carne vacuna que anunció el Gobierno nacional. De momento, la Mesa de Enlace anunció que la medida de fuerza comenzará en pocas horas, pero que se reforzará cuando pasen las elecciones si la situación no se revierte.

"Seguramente habrá concentraciones de productores, recorridas por el interior, asambleas, y un cese de comercialización"

En conferencia de prensa, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y en la últimas horas sostuvo que esta vez no van a .mantener una postura negociadora y pasiva. "Seguramente habrá concentraciones de productores, recorridas por el interior, asambleas, y un cese de comercialización, entre otras acciones".

“Hoy comienza nuestra lucha para expresar el malestar y rechazo a la medida. No se cuánto tiempo durará todo esto, pero seguramente va a terminar en una medida de fuerza y en un cese de comercialización”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.