Uruguay abre más sus fronteras y este año ya se radicaron 5.500 argentinos

El gobierno de Uruguay estableció una excepción adicional al cierre de fronteras actualmente vigente, habilitando el ingreso al país de los extranjeros que sean propietarios de inmuebles y titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas. Los mismos deberán acreditar estar inmunizados contra el virus covid, y podrán ingresar a partir del 1 de septiembre acompañados de sus familiares.

En diálogo con MDZ Online, Ricardo Domínguez, titular de Rica Consultores, especialista en trámites de residencia fiscal y legal en Uruguay, brindó detalles de lo que está sucediendo con los viajes al país vecino.

“El Gobierno publicó que cerca de 90.000 argentinos son propietarios y están en condiciones de ingresar al Uruguay pero este número sólo se refiere a los propietarios, no al grupo familiar”, señaló Domínguez. Agregó que “lamentablemente las fronteras no se abrirán a todo el público, la promesa del presidente es abrir el 1 de noviembre para turistas vacunados, pero en este decreto no los incluyó, lo cual debe ser porque estar monitoreando los números de contagios y avance de la variante Delta”.

Pero más allá de estas decisiones en función de la pandemia, hubo argentinos que se movilizaron a Uruguay pero por razones fiscales. En 2020 el Gobierno impuso el impuesto a las Grandes Fortunas que motorizó que argentinos con alto patrimonio optaran por refugiarse en el país vecino ante la alta presión impositiva existente. Y no pocos de los que se quedaron en Argentina, optaron por el camino judicial y solicitar la inconstitucionalidad de ese impuesto.

“Hay muchos argentinos que vienen disfrutar de Uruguay y descansar, pensando en su jubilación, pero hay muchos en estos últimos tiempos que vienen a trabajar, y gran parte de ellos traen a sus familias. Esta apertura a propietarios es el momento ideal para generar la residencia legal, un trámite relativamente simple con asistencia, que permitirá si hay otro cierre de fronteras, que puedan ingresar”, señaló Domínguez.

Respecto a la cantidad de argentinos que se radicaron en Uruguay señaló que “no hay números oficiales sobre el tema, pero en 2020 se estimó que en Punta del Este se radicaron unas 15.000 personas extranjeras debido a la pandemia entre brasileños, paraguayos, chilenos y argentinos, que fueron el mayor número. El embajador de Uruguay en Buenos Aires, Carlos Enciso, dijo que hicieron 5.500 residencias este año. Hay que destacar que Uruguay también está recibiendo migración de Venezuela, Colombia, Cuba y de Centroamérica”.

La economía de Uruguay cayó en 2020 un 5,9% poniendo freno a 17 años continuos de crecimiento. Este año, como en todos los países, la economía rebota. “A partir de julio se nota mucho más movimiento y las actividades están volviendo a la normalidad, por supuesto con salvedades en algunos rubros como: gastronomía, turismo, transporte, entretenimientos, entre otros, siendo la previsión para este año un crecimiento de 3% a 3,5%”, concluyó Domínguez.