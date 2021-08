Qué sucederá con Berkshire Hathaway cuando Warren Buffett y Charlie Munger ya no estén

A día de hoy, Warren Buffett tiene 90 años; su socio, Charlie Munger, 97. Esto significa que, desafortunadamente, de acuerdo a las estadísticas sobre la esperanza de vida mundial en la actualidad, hay altas probabilidades de que ya no estén en este mundo dentro de algunas décadas. Bajo este escenario, muchos se preguntan qué sucederá con su conglomerado corporativo, Berkshire Hathaway.

El escenario negativo

Aunque Berkshire Hathaway cuenta con un experimentado equipo de analistas e inversores, lo cierto es que las decisiones son tomadas por Warren Buffett y Charlie Munger. Tras sus partidas, muchos creen que la empresa, que actualmente es la segunda no tecnológica más grande del mundo, entrará en una etapa de crisis que terminará con su quiebra.

Al pensarlo sensatamente, esto no tiene mucho sentido, ya que Berkshire Hathaway invierte en las principales compañías del mundo y sus ingresos y ganancias continúan creciendo año tras año. Además, la propia filosofía de inversión de los magnates es “invertir para siempre”, por lo que las participaciones en las empresas continuarían unas cuantas décadas más.

De todas formas, el mercado suele ser irracional, es por esto que no se puede descartar la posibilidad de que el precio de las acciones de Berkshire Hathaway inicie una tendencia bajista de largo plazo que acabe con la compañía o bien ocasione que la recuperación sea lenta y poco rentable.

El escenario positivo

Sin embargo, también existe un gran grupo de inversores y analistas que cree que el conglomerado mantendrá su alto nivel de rentabilidad y que incluso continuará creciendo a pesar de los fallecimientos de Warren Buffett y Charlie Munger, tal como sucedió con Apple luego de la partida del genio Steve Jobs.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que quienes invierten en Berkshire Hathaway no son inversores principiantes e inexpertos que piensan en el corto plazo y operan frenéticamente como sí ocurre en activos como Tesla o las criptomonedas. Esto quiere decir que son participantes racionales que entenderían que no necesariamente la empresa tendría que decaer luego de que Buffett y Munger ya no estén.

Predecir el futuro es imposible, por lo que solo queda esperar y armar una cartera de inversión diversificada que pueda amortiguar el impacto de cualquier desafortunado evento, como podrían llegar a ser los fallecimientos de los respetados y queridos inversores Warren Buffett y Charlie Munger.