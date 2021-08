El legado de un gigante: las mejores frases de Steve Jobs para alcanzar el éxito

Steve Jobs no solo será recordado por toda la eternidad por ser una de las mentes detrás de la empresa más grande del mundo, sino también por ser uno de los emprendedores y empresarios más exitosos e influyentes de toda la historia. A pesar de su joven partida, Jobs dejó algunas interesantes frases para analizar y considerar al momento de buscar inspiración.

El miedo a lo desconocido

“Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir a tu corazón”.

Según las palabras de Steve Jobs, hay que tomar riesgos para triunfar. Esto no significa que haya que tomar decisiones descabelladas y apresuradas, sino que se refiere a hacerles frente a los miedos para poder conseguir una satisfactoria recompensa.

En búsqueda de la vocación

“Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas es un gran trabajo y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como con todo lo que tiene que ver con el corazón, sabrás cuando lo hayas encontrado”.

Por su parte, el exitoso emprendedor expresó que la búsqueda de la vocación es un camino constante que no siempre llega en el corto plazo, por lo que no hay que rendirse hasta realmente sentirse realizados con el trabajo que uno ejecuta día tras día.

Seguridad o libertad

“Ser despedido por Apple fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la ligereza de empezar nuevamente. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida”.

En algunas ocasiones, aferrarse a lo seguro y lo conocido es un grave error, tal como enfatizó Steve Jobs en una de sus más importantes frases.

La perseverancia, la clave del éxito

“Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia”.

Muchas personas pueden tener ideas, pero no tantas son capaces de concretarlas y cambiar al mundo. Al igual que Jobs, los emprendedores deben seguir para adelante a pesar de los obstáculos y nunca darse por vencidos si realmente se confía en el proyecto.