Servicios: el Senado aprobó un llamativo beneficio para mujeres que entran en mora

El Senado aprobó ayer un límite a las tasas de interés que se cobran por mora por parte de las empresas de servicios públicos, bancos, servicios de medicina prepaga y empresas de servicio en general. El proyecto fue impulsado por Oscar Parrilli, por lo que cuenta con el aval de Cristina Fernández de Kirchner y su aprobación se logró con el voto de los legisladores del Frente de Todos mientras que Juntos por el Cambio se ausentaron. La iniciativa tiene una particularidad: si el titular del servicio fuese una mujer, la tasa de interés compensatoria se reducirá en 10% respecto de la tasa aplicable a los demás usuarios.

En su tratamiento, Parrilli señaló que “actualmente, se establece que el máximo es de una vez y media la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina. Nosotros aquí estamos estableciendo que puede ser solamente hasta igual la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación Argentina que, en este momento, es de, aproximadamente, un 36, 37 o 38% anual”.

La titular de AySA, Malena Galmarini alertó previó al tratamiento al bloque oficialista que una empresa que tiene grandes consumos pueda especular en no pagar y considerar las tasas de interés que podrían darle un beneficio. Es decir le convendría más no pagar y pagar con mora que pagar a término e invertir ese dinero en otra alternativa. Por ello ayer se incorporó al despacho en comisión que para las grandes empresas, que sean clientes o usuarios de servicios no hay cambios pero sí se establece el beneficio para el usuario particular, para clubes de barrio, iglesias, entidades, cooperativas de trabajo, etc.

Parrilli explicó en la sesión cómo surgió la distinción de que los intereses por mora sean menos si se trata de una mujer la titular del servicio. “La senadora Juliana Di Tullio me mencionó la necesidad de incluir en esto las políticas de género…Planteaba las desigualdades que se dan entre el hombre y la mujer, que tienen que ver con los ingresos, con el trabajo y una cantidad de cuestiones...Pero ella me sugirió la necesidad de incluir en esto políticas de género específicas”, aseveró.

Oscar Parrilli impulsó el proyecto para que las mujeres paguen menos tasa por entrar en mora en servicios.

¿Cómo quedaron entonces los dos proyectos aprobados en el Senado para servicios públicos y para servicios en general? En el que habla de los servicios bancarios y otros, se aprobó como nuevo párrafo que “Si la consumidora o usuaria particular fuese mujer, la tasa de interés compensatorio, moratorio o punitorio aplicable a los servicios antedichos se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios y consumidores particulares”.

En el proyecto de ley sobre mora de servicios públicos, se agregó que “cuando la usuaria titular de los servicios públicos esenciales residenciales incluyendo los de televisión por cable, internet y los servicios de telefonía móvil sea una mujer, la tasa moratoria y/o punitoria por mora se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios residenciales y de telefonía móvil”.

Las iniciativas prohíben cobrar cargos adicionales y que la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

Quien habló por la oposición contra esta iniciativa fue la senadora Laura Rodríguez Machado. Mostró el objetivo oficial detrás del proyecto y sus posibles consecuencias. Estos fueron sus dichos principales: