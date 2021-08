Azimut Holding hace un medio año récord

Azimut Holding, empresa italiana entre los mayores operadores de capital privado del mundo, ha anunciado cifras récord para el primer semestre de 2021, incluido el récord histórico de Beneficio Neto Consolidado en el semestre: 226 millones de euros, 58% mayor en comparación con el año 2020. Hablamos de ello con el CEO, Gabriele Blei.

Además del récord histórico de beneficios, el primer semestre de Azimut, generó entradas netas de 12.000 millones de euros: ¿cómo fue posible? ¿Cuáles son las perspectivas para la segunda mitad del año?

En los primeros 6 meses de 2021, recaudamos 12 mil millones de euros, cifra que llega a casi 13 mil millones si contamos también las dos últimas transacciones concluidas en EE. UU., con la adquisición de Pathlight, un gestor de crédito alternativo, y la adquisición de un equipo que gestiona las CLO de Kennedy Lewis, donde somos accionistas minoritarios desde hace más de 1 año. Si consideramos los depósitos orgánicos, el semestre cerró, globalmente, con 5.500 millones de euros en depósitos, tanto gracias a Italia, donde nuestra red recaudó 2.000 millones de euros, como a nuestras redes en el exterior, que han logrado una cifra positiva de 3.500 millones de euros. A esto le sumamos el cierre de la operación que nos llevó a tener el 55% de Sanctuary Wealth, una red de distribución independiente en Estados Unidos. Todos estos resultados son fruto del trabajo en equipo, que sitúa la integración entre la fábrica de productos y la distribución, en el centro de su modelo de negocio, con el fin de brindar un buen desempeño a los clientes. No tenemos ningún conflicto de intereses y somos de los pocos gestores de activos con un equipo de inversión global con más de 150 profesionales, que operan a través de redes de distribución propias, aportando nuevas e innovadoras soluciones de inversión, tanto en productos líquidos como alternativos. Para la segunda mitad del año, en condiciones normales de mercado, esperamos una tendencia positiva. Hemos apenas aumentado nuestra guía de entradas netas, de 4.500 millones de euros a al menos 6.000 millones.

Más allá de 2021 y la situación económica favorable en los últimos 2 años y medio, a pesar de la pandemia, los inversores de Azimut se han beneficiado de una rentabilidad media positiva del 16%. ¿Cómo se puede explicar este resultado?

Desde 2019 hasta hoy, nuestros clientes han ganado en promedio neto, separando los costos, un 16%. Este resultado es fruto de la gestión activa, la máxima diversificación posible y la innovación de producto que hemos perseguido. Pero todo esto no sería posible sin el Equipo de Inversión Global, un grupo de más de 150 personas que operan en todo el mundo desde 17 países, en tiempo real. Nuestros profesionales de la gestión se comunican con nuestras redes de distribución, proporcionándoles todo lo que necesitan para invertir en los mercados globales y en todas las clases de activos, tanto líquidos como no líquidos. Somos un gestor de activos puro, que no hace más que recaudar ahorros e invertirlos, para generar rentabilidad y una relación duradera con nuestros clientes.

El resurgimiento de contagios y la llegada del otoño, parecen poder asustar a los mercados después de asustar a los ciudadanos. ¿Por qué vale la pena invertir con Azimut? ¿En qué medida están mejor protegidos los clientes de Azimut?

Los mercados tuvieron una tendencia muy positiva en la primera parte del año, tras un 2020 que arrancó de forma muy complicada y cerró con una recuperación de los índices bursátiles que nadie esperaba. La llegada de la vacuna y la reapertura de las economías, apoyaron la recuperación. Ahora las incertidumbres aumentan, incluso teniendo en cuenta las valoraciones que se ven tanto en el mundo de la renta variable como de la renta fija. Nuestros clientes pueden contar con un equipo de expertos en gestión y distribución, capaces de brindar un servicio de consultoría avanzado, que debe saber gestionar las emociones de los clientes. Además, más de 2000 personas que trabajan en Azimut invierten en los productos y acciones de nuestra empresa, lo que garantiza aún más la alineación con nuestros clientes.