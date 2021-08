Todo lo que tienes que saber para invertir correctamente

Aunque todo el mundo puede invertir, no cualquier persona es capaz de hacerlo correctamente. Además del conocimiento y la práctica, para invertir adecuadamente se necesita una serie de cualidades.

Paciencia

En primer lugar, lo más importante para triunfar en los mercados financieros es tener paciencia. Si un inversor no es capaz de inmovilizar el dinero por varios años, o incluso décadas, porque tiene la tentación de utilizarlo, entonces no podrá gozar de los beneficios del largo plazo.

No solo porque el interés compuesto comienza a dar frutos recién a partir del séptimo año, sino también porque los activos de renta variable, los más rentables, son eficientes en largos horizontes temporales.

Disciplina

Al igual que en cualquier otra actividad, para invertir se necesita disciplina. Mes tras mes, ahorrar e invertir de una determinada manera previamente establecida es un hábito que solo se logra siendo una persona sumamente disciplinada.

Invertir un año, luego vender al siguiente, luego cambiar de estrategia y así sucesivamente es la fórmula para fracasar en los mercados financieros. La clave se encuentra en la disciplina de inversión y en la capacidad de tener una conducta.

Responsabilidad

Para ganar dinero al invertir, solo hay un camino: perder lo menos posible. Este objetivo no se podría realizar si el inversor no tuviera la suficiente responsabilidad. Debido a que el riesgo se encuentra en cuánto dinero se coloca y no en qué se coloca, es sumamente importante gestionar correctamente este factor.

Por ejemplo, The Coca-Cola Company es una compañía cuyas acciones gozan de cierta estabilidad y se encuentran en tendencia alcista hace varios años, sin embargo, si yo coloco el 100% de mi patrimonio en ella, no estaría gestionando responsablemente el riesgo y podría perder mucho dinero.

Coraje

Por último, una de las cualidades que se necesitan para invertir correctamente es el coraje. Un inversor tiene que ser capaz de comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran, a pesar de que se trate de un razonamiento confuso.

Normalmente, los momentos de depresión son seguidos por un fuerte crecimiento; mientras que las etapas de euforia se encuentran justo antes de las bruscas caídas. Producto de este comportamiento de mercado, es necesario tener el coraje suficiente como para ir en contra de la manada.

Siguiendo esta serie de consejos, un inversor podrá obtener las cualidades necesarias para invertir correctamente, ganar dinero y alcanzar el crecimiento financiero que tanto se desea.