La exorbitante suma que cobra Yuya por un post

Es una de las youtubers más importantes de todo el mundo. Ya te contamos cuánto dinero gana por mes y, en esta oportunidad, compartimos cuáles son las cifras de lo que cobra Yuya por cada post promocional. A continuación, todos los detalles.



Mariand Castrejón Castañeda (Yuya). Fuente: Facebook Yuya (/yyuyaa)

Yuya, la influencer que más cobra por un post promocional

Todo comenzó en 2009, cuando tenía 16 años. Desde entonces, la actividad digital de Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, no ha parado de crecer y no se detiene.



Lo mismo sucede con su éxito. Al día de hoy, la joven nacida en Morelos, México, es una de las influencers y personalidades de internet más destacadas de todo el mundo.



Esto no solo se observa en la cantidad de seguidores que tiene en cada una de sus redes sociales, sino también en las cifras de dinero que obtiene por su trabajo.



Según Forbes México, citando un estudio de BrandMe, Yuya se ubica en los primeros puestos de lo que sería el ranking de los “influencers que más cobran a las marcas por anunciarles” y se estima que el precio que obtiene por cada uno de sus posts alcanza los varios miles de dólares.



En relación a esto, el portal Tribuna de la Bahía, de CPS Noticias, brinda algunos datos más específicos. En concreto, informa que Yuya es “la influencer de moda y belleza mejor pagada de toda México”.



¿Cuánto gana la joven empresaria por cada una de sus publicaciones promocionales? Entre 29 mil y 49 mil dólares.



De acuerdo con esta fuente, detrás de Yuya se ubican las siguientes influencers:

Kimberly Loaiza.

Manelyk González.

Mariana Rodríguez Cantú.

Andy Benavides.

¿Cuál es la clave del éxito de la influencer Yuya?

Más allá de la fama que tiene gracias a la intensa actividad que lleva a cabo en redes sociales desde hace varios años, la figura de Yuya se destaca también por la increíble fortuna que acumula hasta el momento. En función de lo que informa Net Worth Spot, la misma sería de 1,2 millones de dólares y continúa en aumento.



Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el área de trabajo en el cual se desenvuelve, la mayor explicación de su éxito radica en la cantidad de seguidores que posee en cada una de sus redes sociales.



En su perfil de Youtube, por ejemplo, posee unos 24,8 millones de suscriptores. Si se pone el foco en el total de visualizaciones que suman sus videos, se observa que el mismo supera los 2.500 milllones.



Yendo de mayor a menor, luego aparece su cuenta de Instagram, en la cual dispone de 16,3 millones de seguidores.



En tercer lugar se ubica su cuenta de Facebook, con 13 millones. Por último, y con “apenas” 11 millones, se posiciona su perfil de Twitter.





¿Qué opinas? ¿Te imaginas cómo sería tener semejante cantidad de seguidores en las redes sociales?