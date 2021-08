¿Se viene el “criptopeso”? Alberto Fernández habló sobre las criptomonedas

En diálogo con Filo News, el presidente Alberto Fernández dialogó acerca de la situación económica, política y social de Argentina, su relación con otros participantes del Gobierno y, sorprendentemente, sobre las criptomonedas.

En esta línea, el jefe de Estado comentó que el nuevo ecosistema de las criptodivisas es una discusión que se está dando no solo en Argentina, sino también en todo el mundo, y agregó que se trata de “un tema de cuidado”, principalmente porque uno no entiende exactamente “cómo se materializa” el dinero de este innovador sistema.

“Esta duda que tengo yo la tienen muchos en el mundo, por eso no termina de expandirse el proyecto por el sistema”, expresó Alberto Fernández.

Sin embargo, sostuvo que se trata de un tema a considerar, y puso como ejemplo el caso de la plataforma de YouTube, la cual hace 20 años no existía y hoy es un verdadero gigante de la industria.

Además, el mandatario comentó acerca de la principal ventaja de que exista una criptomoneda de curso legal, algo así como un “criptopeso”: “Dicen que la ventaja de eso es que el efecto inflacionario se anula, en gran medida”.

“La mayor ventaja que para nosotros tendría es ese sentido de, de algún modo, contener lo inflacionario. Porque es una moneda de algún modo dura”, detalló el Presidente.

De todas formas, también enfatizó en los posibles problemas que podría acarrear contar con una criptomoneda como divisa legal en lugar de una moneda tradicional respaldada por un banco central: “También es cierto que genera inseguridad. Ya se han verificado algunos desfalcos y algunas estafas con la utilización de criptomonedas”.

“Es un tema de cuidado. Yo no me quiero aventurar demasiado porque ahí se mezclan cosas. Se mezcla lo económico, lo tecnológico, la transparencia y lo no transparente. Pero no hay que negarse, porque tal vez es un buen camino”, concluyó Alberto Fernández.