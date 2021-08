De cuánto es la fortuna de Rihanna que la llevó a ser una de las mujeres más ricas de Estados Unidos

Rihanna es una de las cantantes más populares del mundo por fusionar algunos géneros caribeños con música pop y por reinventar su imagen a través de los años. Su impacto en la cultura popular la convirtió en un icono de la música y de la moda, y es considerada una de las artistas musicales más influyentes del siglo XXI.

Gracias a su éxito musical y a su línea de belleza Fenty Beauty, hoy es una de las 26 mujeres multimillonarias de Estados Unidos al poseer una fortuna de 10 cifras. Así lo dio a conocer la revista Forbes que presentó una lista anual de las mujeres más ricas del país al elevar un 31% su patrimonio con respecto al año pasado.



¿De cuánto hablamos? Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de Rihanna se estima en un total de 1.700 millones de dólares. Con ingresos anuales aproximados de 70 millones de dólares.

Rihanna. Se estima que gana 70 millones de dólares al año. - Fuente: Instagram @ririgalbadd.

Rihanna es multifacética. Comenzó su carrera como cantante en 2003 cuando hizo una audición para el productor musical Evan Rogers y más tarde firmó un contrato de seis álbumes con Def Jam. En 2005 lanzó su álbum debut "Music of the Sun", pero adquirió fama mundial con su tercer álbum de estudio en 2007, Good Girl Gone Bad (2007).

Ya tiene más de 200 millones de producciones musicales distribuidas en todo el mundo. Es una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, al punto de colocar 14 sencillos número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en la tercera artista con más canciones en dicha posición.

Pero su patrimonio no se generó solo por la música, ya que también participó en películas como "Home" y fue el rostro de marcas como Balmain, Puma, Dior y Manolo Blahnik. Además, lanzó sus propias fragancias que ya se vendieron 4 millones de botellas, superando las fragancias de Beyoncé, Jennifer López y Britney Spears.

¿Quiénes son las mujeres que completan la lista?

En el podio de las mujeres más ricas de Estados Unidos se encuentra Diane Hendricks, una empresaria, productora de cine de Wisconsin y viuda del millonario Ken Hendricks. Su gran patrimonio se debe a la empresa de suministro de techos ABC que fundó con el hombre, que la convirtió en la primera mujer del país que logró hacer una carrera por sí misma y superó un patrimonio neto de 10 mil millones de dólares.

La lista también la integran Anne Wojcicki, cofundadora de 23andMe, una empresa privada de genómica personal y biotecnología con sede en Sunnyvale, California; Whitney Wolfe Herd, fundadora de la aplicación de citas Bumble; y la fundadora de la compañía de seguros, Robyn Jones.

Entre las celebridades más populares se encuentran Kim Kardashian, cuya fortuna aumentó gracias a su marca de ropa interior Skims; la cantante Dolly Parton, quien reforzó su catálogo de música; y la supermodelo Cindy Crawford, quien lanzó una exitosa línea de cuidado de la piel.





