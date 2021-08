Efecto Messi: los Fan Token del PSG ya subieron 343%

La confirmación del pase de Leo Messi al PSG impactó aún más en el mercado de las criptomonedas: el fan token del club parisino trepó a un nuevo máximo a u$s 55, lo que representó una suba diaria del 11%. El 30 de junio pasado, cuando nadie dudaba de la continuidad de Messi en el Barcelona, el fan token del PSG valía tan sólo 12,40 dólares, es decir que en poco más de un mes, ganó 343%.

¿Cómo funcionan los fan token de los clubes? Son una suerte de monedas impulsadas por la empresa Socios.com con las cuales se tienen derecho a voto en determinadas decisiones del club, descuentos en productos del equipo, acceso a eventos especiales o VIP, entradas, etc. Desde el punto de vista económico, al club le resulta una fuente de financiamiento adicional dado que, como si fuera un banco central, gana con la emisión de la moneda. Obviamente a cambio, debe darle valor a esa moneda, que son esos beneficios en cuanto al merchandising del club, tickets, y decisiones internas. El PSG lanzó su fan token hace un año con una emisión de 1.288.396 de esas “monedas” en circulación.

Un elemento a tener en cuenta para los apostadores en criptomonedas es la cantidad de fan token que puede llegar a emitir el PSG. Basta ver la experiencia argentina con la emisión de su moneda descontrolada que hace que la misma pierda valor diariamente. El PSG tiene un monto máximo de emisión ya predeterminado que asciende a 20 millones; por lo tanto tiene aún un amplio margen para seguir inyectando más tokens a circular lo que puede afectar su precio y detener la espectacular suba que viene desarrollando. Hay que considerar que el valor total de los fan token del PSG en circulación, esos 1.288.396 en total, asciende a más de u$s 67 millones a los precios actuales. Conviene aclarar que los fan token no son acciones dado que no otorgan derechos sobre la propiedad del club sino simplemente los beneficios arriba mencionados.

Lo interesante de analizar el funcionamiento de este mecanismo de financiamiento es que muestra que la incorporación de Messi al club parisino se puede pagar sin que implique demasiadas dificultades. Este incremento en el valor de los fan tokens es comparable a lo que puede ser el incremento en las ventas de camisetas, entradas y otros productos del merchandising del nuevo equipo del astro argentino. Si el costo del contrato de Messi es de u$s 35 millones por año como ya trascendiera, es simple estimar que ese monto pueda cubrirse con el auge que ya despierta el astro en la afición parisina. Las marcas que hoy son sponsors del PSG son Nike y la cadena hotelera Accor, las que seguramente acordaron un incremento en los pagos de sus contratos con la llegada del futbolista argentino.

¿Y el fan token del Barcelona? Se opera en torno a los 27 dólares con un valor total de mercado de casi u$s 89 millones. En marzo llegó a valer u$s 53 y a fin de junio u$s 14. Las cotizaciones están atadas a los éxitos o fracasos deportivos, las contrataciones de estrellas y a la evolución de las criptomonedas en general. De todas maneras, la salida de Messi no les significó un derrumbe en el precio del fan token como hubiera sido de imaginar.