El certificado más valioso de Warren Buffett

Al hablar sobre Warren Buffett, lo primero que imaginamos es su enorme cantidad de dinero y su sorprendente habilidad para los negocios. Sin embargo, el popular y querido inversor es una persona extremadamente sencilla, a tal punto que ni siquiera ostenta sus logros académicos o profesionales. Para él, existió algo más importante que un par de títulos universitarios.

Si bien el actual director de Berkshire Hathaway ha dado infinidad de conferencias y charlas a lo largo de su vida, hubo un tiempo en el que apenas podía comunicarse con sus amigos y familiares sin sufrir miedo.

Tal como explica en el documental Becoming Warren Buffett de HBO, de no haber sido por un pequeño curso de oratoria que realizó en su juventud, hoy sería una persona completamente diferente.

“Me sentía aterrorizado por hablar en público. No podía hacerlo. Pero supe que, si no lo curaba en ese momento, no lo haría nunca”, comenta Warren.

“Entonces vi una publicidad en el diario del curso de Dale Carnegie, el cual se enfocaba en desarrollar tus habilidades para hablar en público. Y me anoté”, indica.

Para quien no lo conozca, Dale Carnegie fue un empresario y escritor estadounidense, autor de numerosos libros sobre relaciones humanas y comunicación eficaz. Aunque en aquel momento no lo sabía, Dale fue el responsable de que hoy Warren Buffett sea una de las figuras más importantes del mundo.

“(Dale) Nos hacía hacer un montón de cosas locas, nos parábamos en la mesa y hacíamos toda clase de cosas”, explica Buffett.

“Si no lo hubiera hecho, mi vida entera habría sido completamente diferente. Así que en mi oficina no verás el título que obtuve de la Universidad de Nebraska, ni verás el título de la maestría que obtuve en la Universidad Columbia, sino que verás el pequeño certificado que conseguí en el curso de Dale Carnegie”, desarrolla el inversor y magnate de las finanzas.

Como se puede apreciar, Warren Buffett ha sido toda su vida una persona extremadamente sencilla. A pesar de sus miles de millones de dólares, su simpleza y humildad se mantienen intactas y demuestra que lo que podría llegar a resultar insignificante para algunas personas puede tener un enorme valor para otras.