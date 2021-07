El trabajo poco convencional que están buscando los estadounidenses para ganar más dólares

Desde hace un tiempo, en Estados Unidos se está consolidando una forma de buscar trabajo que, si bien no es novedosa, no deja de ser poco convencional. ¿De qué se trata? Del famoso “boca a boca”, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.



En Estados Unidos existe una gran posibilidad de trabajos que no son de público conocimiento. Fuente: schmitman.com

“Boca a boca”: las claves del mercado laboral oculto

Históricamente, el tener conocidos es algo que siempre puede dar sus frutos, no solo en el ámbito laboral. Sin embargo, en Estados Unidos esto comprende en la actualidad un fenómeno bastante particular, y el motivo se debe a que sobre esta metodología se sostiene una gran parte de las búsquedas laborales.



En concreto, el sistema es simple: una empresa o un agente empleador tiene un puesto vacante que debe cubrir y, en vez de realizar las publicaciones en los medios tradicionales o en los portales de empleo, se abre a que ciertas personas de confianza le recomienden a algún candidato conocido.



Esto es lo que se conoce como “mercado laboral oculto”. En definitiva, es la prueba de que existe una gran cantidad de posibilidades de trabajo que no son de público conocimiento, sino que solo se transmiten a través de contactos.



De acuerdo con el medio Business Insider, citado por SoloDinero, el 70% de las nuevas contrataciones que tienen lugar en Estados Unidos se darían a través de este mercado laboral oculto.

Estados Unidos y el trabajo: ¿cuál es la situación actual?

Ante todo, hay que decir que el auge de este tipo de mercado laboral no es el único acontecimiento trascendente que se da en Estados Unidos en relación al trabajo.



Hace poco comentábamos que, debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, el país norteamericano se había visto en la necesidad de implementar un Plan de Rescate, el cual comprende la emisión de Cheques de estímulo y nuevas condiciones para el Crédito Tributario por Hijos.



En simultáneo, desde que asumió como presidente, el demócrata Joe Biden se planteó el objetivo de aumentar el salario mínimo por hora, sobre todo en los empleos base del país.



Este incremento responde, por una parte, a la mejoría que se observa en el plano de la economía. Sin embargo, también se relaciona a otra variable, que es el hecho de que la brecha que separa el salario mínimo de los seguros por desempleo que brinda el gobierno no es muy considerable.



Al parecer, en Estados Unidos el del trabajo es un tema que se destaca en la actualidad, no solo por las condiciones en que se presenta, sino también por las formas en que se puede obtener.