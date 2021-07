Una manera rápida recomendada por millonarios para a invertir en la bolsa

De acuerdo al exitoso gestor de fondos Peter Lynch, autor del reconocido libro Un paso por delante de Wall Street, un inversor principiante tiene que iniciar su camino en el mundo de las finanzas comprando acciones de compañías que uno conoce. Estas marcas tienen que estar en el día a día de la persona, tiene que haber cierta relación cotidiana.

La clave de esta técnica no está en escoger una acción ganadora, probablemente no sea el caso, sino que el objetivo es empezar a familiarizarse con la rutina de comprar activos, analizarlos, estudiar como se comportan a lo largo del tiempo y demás.

La técnica de comprar lo que uno conoce

El principal objetivo de la primera acción es, simplemente, dar el primer paso y comenzar a aprender acerca de inversiones. Antes que nada, el activo deberá:

Ser interesante para uno mismo.

Tener números y una estrategia de negocio entendible.

Ser una compañía con la que se pueda disfrutar al hablar de ella.

Claramente, no solo hay que comprar una acción que guste, sino que también tiene que tener una serie de fundamentos racionales que puedan ser analizados.

En primer lugar, hay que hacer una lista de estas compañías que están en el día a día. Por ejemplo, al salir de compras estará Walmart; al navegar por internet, Google y Facebook; al utilizar la tecnología, Microsoft y Apple; al viajar, Toyota y Ford; al comer, McDonald’s y The Coca-Cola Company. Siguiendo estas pautas, no sería lógico intentar comprar acciones de una compañía asiática que se dedica a comercializar productos en pequeña escala para un mercado muy específico en el que uno mismo no se encuentra.

Cómo escoger una compañía

Luego de seguir los consejos de Peter Lynch y elegir algunas compañías que se relacionen con el entorno personal, es recomendable seguir una serie de pasos que el propio Warren Buffett aplica:

La compañía tiene que tener, al menos, ganancias anuales de USD 75 millones antes de impuestos.

Debe gozar de un crecimiento de ganancias consistente.

Tiene que tener un buen retorno sobre el capital.

En lo posible, no debe contar con deuda o si hay, que sea manejable.

El management o los directivos detrás de la empresa tienen que tener ambición y pensar en el futuro.

Su modelo de negocio tiene que ser simple.

Siguiendo las recomendaciones de Peter Lynch para invertir en compañías que uno conoce y gracias a las técnicas de Warren Buffett para escoger las más indicadas, un inversor principiante puede fácilmente comenzar a comprar acciones para alcanzar la libertad financiera y crear capital.