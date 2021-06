Las 10 reglas de Robert Kiyosaki para generar dinero

La biografía de Robert T. Kiyosaki puede resumirse así: Kiyosaki nació en Hawái en 1947, es un empresario estadounidense, inversor, motivador emocional y autor de libros como Padre Rico, padre pobre, es el fundador de la empresa The Rich Dad Company. Su patrimonio está estimado en 80 millones de dólares. Algunas personas lo tacharon de farsante y mentiroso mientras otras lo adoran y siguen cual gurú.

En definitiva, Kiyosaki nos ha brindado diez máximas de las que ningún inversor se puede jactar de no tener presente.

1. La experiencia te hace más inteligente

Cada vez que hacemos una inversión, nos volvemos más inteligentes porque la experiencia nos da inteligencia. Si sabes lo que estás haciendo, puedes hacerlo mejor. Las personas exitosas saben que cometen errores en la trayectoria.

2. Cuando más des, más recibirás

Prácticamente alude a un principio bíblico. Sostiene que, cuando se encuentre con alguien que no tiene dinero, significa que no está dando algo. Muchas personas quieren más, sin embargo, no están dando algo. Son como el padre pobre, sostiene Kiyosaki. No pierdas el tiempo en criticar.

3. Cambia tu forma de pensar

Cuando estamos frente a presiones, por ejemplo, de tipo financieras, tenemos que utilizar esa motivación para ganar más dinero. Kiyosaki insiste en utilizar a los cobradores como motivadores. Sostiene que somos nuestro mayor capital, pero también nuestro mayor riesgo. Por lo tanto, es indispensable cambiar la forma de pensar.

4. Enfócate

Kiyosaki alude a incrementar nuestro coeficiente intelectual financiero. Aumentar la inteligencia financiera es una máxima. Para esto, a su entender, hay que utilizar el método que denominó FOCUS (Follow One Course Until Successful o Sigue un camino hasta el éxito). Las personas más exitosas son las que quieren aprender. Para el gurú financiero, el aprender los conceptos básicos de finanzas, entre ellos, ahorro, crédito, impuestos, etc. es clave para la libertad financiera.

5. Los tiempos difíciles traen oportunidades

Basado en ideas orientales, Kiyosaki sostiene que las crisis devienen en oportunidades. Para ello, es importante manejar el riesgo. En este sentido, considera que para ser un inversionista como tal es menester aprender a manejar el riesgo y las emociones que este conlleva.

6. Diseña el negocio correctamente

Ya dijimos que todos pueden aprender de finanzas. No importa si en la escuela secundaria fuiste un mediocre o eres malo en matemáticas. Lo importante es saber cuál es el modelo de negocio a seguir y entender en la práctica el mundo de las finanzas.

Para ello, también es necesario aprender a vender. Esto no tiene que ver con nuestra profesión, carrera, trabajo, gustos o intereses. Es decir, a los ojos de Kiyosaki, uno tiene que saber venderse. Cualquier persona se puede beneficiar mucho de aprender a vender y venderse a ellos mismos. Haz caso de los consejos financieros de las personas exitosas.

7. Es necesario tener en cuenta que uno está trabajando duro

Kiyosaki nos invoca a ser conscientes del esfuerzo que está conllevado nuestro trabajo, para valorar así los frutos recibidos por el mismo. Hay que reconocer la recompensa de nuestra lucha.

8. No tengas miedo de las pérdidas

Recuerda que en la escuela nos enseñan a que, si nos equivocamos, estamos ante un constante fracaso, pero en la vida real la cuestión se trata de prueba y error hasta llegar a la meta buscada. La gente con éxito asume riesgos.

9. Hay que apuntar a adquirir activos

En este sentido, es imprescindible vender. Para ello es importante aprovechar las leyes a nuestro favor. Por ejemplo, cuando jugamos al póker y conocemos las reglas más fácilmente o en mejores ventajas, estamos para ganar. En definitiva, no se trata de trabajar por dinero, sino de atraerlo.

10. Kiyosaki apela a no ahorrar dinero, sino a tratar de cubrirlo

Hay que cambiar el “no puedo pagar eso” a la siguiente pregunta: “¿Cómo puedo llegar a pagar eso sin deudas legalmente?”. La cuestión no se trata de ser más rico por ganar más dinero.

En conclusión, las ideas de Kiyosaki apelan a la transformación de las actitudes de las personas con intenciones de crecer. La idea central es ser proactivo, esforzarse por eliminar la emoción del miedo, controlar nuestra inteligencia emocional y aprender a entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Si bien ha sido cuestionado por muchos, sus ideas no dejan de ser interesantes para aquellas personas que deseen incrementar su patrimonio.