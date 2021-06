Cómo ganar dinero gracias a la temporada de balances financieros

Por Zach Scheidt

Como inversor, la temporada de balances es un momento al que debes prestar especial atención y que debe entusiasmarte mucho, debido a que te permite obtener información clave sobre el desempeño de las compañías que forman parte de tu cartera o que te interesa incorporar a la misma.

Pero lo que es más importante aún, éste debería ser un momento “mágico” porque los datos que se conocen en este período generalmente determinan como se desempeñarán tus acciones en el corto y mediano plazo.

El precio de las acciones se determina en función de la oferta y la demanda

A más órdenes de compra para una acción en particular, mayor es su precio. Y si, por el contrario, la acción presenta más órdenes de venta que de compra, su precio se perfilará a la baja.

Las razones por las cuales los inversores compran y venden una acción en particular pueden variar. Pero las ganancias que genere la empresa vinculada al activo son ciertamente una razón fundamental, si no es que la más representativa, para comprar y vender. Por este motivo, la temporada de balances financieros es tan importante.

Cuando una compañía supera las estimaciones de ganancias hechas por los analistas en Wall Street, los precios suben con fuerza a medida que los inversores se vuelcan a comprar las acciones en cuestión. Y cuando sucede lo contrario (la compañía no cumple con las expectativas de los analistas), los precios caen rápidamente a medida que los inversores comienzan a armarse una opinión negativa con respecto al valor de la firma.

El secreto de la temporada de balances financieros

Las personas normales generalmente compramos apenas unas cuantas acciones de una empresa, dependiendo del precio. Eso significa que no contamos con el poder suficiente para traccionar o influir demasiado en el precio de estos papeles.

Los profesionales e inversores institucionales de Wall Street, sin embargo, compran miles de acciones seleccionadas cuidadosamente al mismo tiempo, lo que les da el poder de impulsar el alza en los precios.

Es por eso que, cuando buscas oportunidades en las que invertir durante la temporada de ganancias, la estrategia clave para hacerlo acertadamente es imitar el comportamiento de los “peces gordos” del mercado y posicionarse en aquellos activos que estos inversores estén comprando.

Cuando digo que los grandes bancos de inversión de Wall Street están comprando de miles de acciones al mismo tiempo, no me refiero a que las estén comprando todas en una sola operación. Me refiero a que las grandes posiciones que toman los grandes inversores generalmente se afianzan durante semanas y meses de compras constantes. Esto te da la oportunidad de armar tu jugada en función de ese comportamiento, con lo que obtendrás ganancias una vez que la demanda de estos actores haga subir el precio de las acciones que adquieren.

Para poder seguir esta estrategia, te recomiendo estar atento a la actividad en torno a dos tipos específicos de empresas en esta temporada de ganancias, a medida que presentan sus reportes financieros.

Empresas con tendencia estable

Con esto hacemos referencia a las compañías que ya presentan una fuerte tendencia al alza, y Wall Street está esperando ansiosamente para ver si la tendencia continuará. Si estas compañías reportan fuertes ganancias, los precios de sus acciones subirán aún más durante las próximas semanas, a medida que los gigantes de Wall Street redoblan sus apuestas en estos jugadores.

Empresas con potencial de revertir tendencias

Los reportes financieros no abarcan únicamente cifras difíciles de interpretar. Los ejecutivos de la compañía también hacen comentarios sobre los resultados presentados y sobre cómo esperan que se desempeñe la compañía a futuro. Estas declaraciones pueden ser clave para evaluar si una empresa en dificultades puede revertir su situación y cuándo podría hacerlo.