Rocket Bunny: qué pasó realmente con la criptomoneda "estrella"

Días atrás el hashtag #rocketbunny se volvió tendencia en las redes sociales gracias al tweet de Christopher Williamson, quien decía haber invertido 20 dólares en la Criptomoneda Rocket Bunny, y amanecer con 1.4 billones de dólares en su cuenta bancaria.

En realidad lo que sucedió, es que al intentar vender el activo, Coinbase admitió que tenían un bug en el sistema que mostraba de forma errónea la cotización de algunos tokens.

De hecho, en coingecko.com se puede seguir el valor de la moneda que en este momento se encuentra en 0,000000000039 centavos de dólar.. y presenta un porcentaje negativo de retorno desde que fue listada en la reconocida plataforma de precios.

"Es posible que el yate tenga que esperar", respondió Coinbase, señalando que se trataba simplemente de un "error de visualización”.

Es importante “Do Your Own Research” (el denominado D.Y.O.R. hacer tu propia investigación) y no seguir ciegamente las noticias que se pueden leer en Telegram o en Twitter.

De todas formas, el incidente puso al token en el centro de atención, y habrá que estar atento las próximas semanas si sigue el camino de Safemoon, moneda que salto a la fama por hacer millonarios de la noche a la mañana a varios inversores.