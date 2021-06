Sorpresivo derrumbe de más del 8% en el precio de la soja

Los precios de los granos volvieron a caer en forma generalizada en el mercado de Chicago, en una jornada en la que se destacó el fuerte declive de la soja de más de US$ 43 que hizo retroceder la cotización de la oleaginosa por debajo de los US$ 500 la tonelada.



El contrato de julio de la oleaginosa cayó 8,19% (US$ 43,63) hasta los US$ 488,60 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 7,63% (US$ 39,32) para concluir la jornada a US$ 475,83 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en un fuerte cierre de posiciones y tomas de ganancias.



Además, "la fortaleza del dólar estadounidense por las decisiones de la Reserva Federal no pasaron desapercibidas, y se suman a la dinámica bajista comenzada por las potenciales mejoras productivas y los potenciales cambios en la política de biocombustibles estadounidense", estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Sus subproductos acompañaron los resultados adversos, con una merma del aceite del 8,86% (US$ 121,25) para cerrar a US$ 1.247,13, y un retroceso de la harina del 4,66% (US$ 19,51) hasta los US$ 398,48 la tonelada.



Por su parte, el maíz decreció en su posición más cercana 5,94% (US$ 15,75) y se posicionó en US$ 249,20 la tonelada, como consecuencia de que "las exportaciones semanales de maíz totalizaron apenas 18.000 toneladas, un 91% menos que la semana pasada, en un marco de generación de negocios muy limitado".



"Con mucha expectativa por potenciales cambios normativos, las compras internas de maíz en Estados Unidos caen con fuerza. Asimismo, el grano amarillo no fue ajeno al fuerte cierre de posiciones del día de la fecha", agregó la BCR.



Por último, el trigo perdió 3,58% (US$ 8,73) y concluyó la sesión a US$ 234,79 la tonelada, debido a que a las buenas expectativas productivas se le sumó el comunicado de la Reserva Federal de los Estados Unidos.



En este sentido, la BCR destacó que "una mejora de los rendimientos financieros estimulado por las decisiones de la Fed generaron una fuerte salida de los fondos de muchos commodities, lo que generó fuertes pérdidas".