Legendario inversor afirma que solo los especialistas ganan dinero en la bolsa

Si bien muchos reconocidos inversores afirman que cualquier persona puede invertir exitosamente siguiendo una serie de consejos de análisis, Bruce Greenwald, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y asesor en Eagle Investment Management, destaca que esto no es así y que se necesita ser un especialista para triunfar en los mercados financieros.

“Para hacerlo bien, para estar en el lado correcto del negocio, debe ser un inversor profesional”, detalló durante una entrevista realizada por Yahoo Finance.

Considerado como el “gurú de gurúes” por The New York Times, Greenwald expresó: “Diré algo que, irónicamente, debería dominar absolutamente el mundo de las inversiones y no lo hace: si voy a estar en el lado correcto de la transacción la mayoría de las veces, probablemente debería ser un especialista”.

Para ejemplificar su postura, el prestigioso y experimentado profesor e inversor creó un paralelismo con otras profesiones convencionales: “No hay especialistas en medicina interna que realicen cirugía ortopédica. La medicina, el derecho, son muy especializadas”.

Si bien es un ferviente seguidor de la inversión de valor o value investing, es decir, una filosofía de inversión que consiste en analizar activos mediante sus aspectos fundamentales y comprar cuando el mercado los infravalora, recomienda que la mayoría de inversores se aten a un índice accionario para no fallar en el intento de ganar dinero en bolsa.

“Si simplemente compra el índice, no puede estar en el lado equivocado de la operación”, sentenció.

Es importante recordar que, para invertir directamente en un índice como el S&P 500 o el Dow Jones, es necesario abrirse una cuenta en un bróker internacional y adquirir ETF.

Un Exchange-Traded Fund es un instrumento financiero que representa la mezcla entre un fondo de inversión y una acción: fondo porque su evolución depende de una serie de activos, un índice en este caso; y acción porque se puede operar en el mercado secundario de manera rápida y económica.