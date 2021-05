Qué es el índice Dow Jones y para qué sirve

Por Gonzalo Andrés Castillo

Al leer noticias financieras, es normal toparse con titulares como “El Dow Jones sube 1,5%” o “El Dow Jones cerró la semana en negativo”, sin embargo, ¿qué es exactamente el Dow Jones?

Qué es el Dow Jones

El Dow Jones Industrial Average (DJIA), Dow-30, Promedio Industrial Dow Jones o simplemente Dow Jones es un índice accionario de Estados Unidos que mide el desempeño de las 30 compañías más grandes y representativas del mercado, de acuerdo a la empresa que lo desarrolla, Dow Jones & Company.

La ponderación de cada activo que compone el índice depende de su capitalización bursátil o valor de mercado, que no es más que el producto entre la cantidad de acciones en circulación de la compañía y su precio individual.

A día de hoy, se compone de las siguientes empresas: Apple, Microsoft, JP Morgan, Visa, Johnson and Johnson, Walmart, UnitedHealth, The Home Depot, Procter and Gamble, Walt Disney, Verizon, Coca-Cola, Cisco, Intel, Nike, Chevron, Merck, Salesforce, McDonald’s, Honeywell, Amgen, IBM, Caterpillar, Boeing, American Express, Goldman Sachs, 3M, Dow, Walgreens Boot Alliance y The Travelers Companies.

La importancia del DJIA

El DJIA es sumamente importante ya que se trata de un índice que sirve de referencia para conocer la situación del mercado estadounidense. Aunque solo cuenta con 30 activos y no 500 como el S&P 500 o 100 como el Nasdaq 100, sigue representando correctamente la evolución de las acciones en general.

A diferencia de los otros índices, en este caso las grandes compañías tecnológicas no están o no cuentan con una sobreponderación, a excepción de unas pocas, por lo que la volatilidad es menor, permitiendo tener una referencia más representativa.

Cómo invertir en el Dow Jones

Para invertir directamente en el Dow Jones y acceder a un retorno diversificado, simplemente hay que comprar uno de los tantos ETF que siguen su evolución.

Un ETF o Exchange-Traded Fund es un instrumento financiero considerado la mezcla entre un fondo común de inversión y una acción. Se dice que se asemeja a un fondo porque su comportamiento depende de una serie de activos y se compara con una acción porque puede ser comercializado en el mercado secundario de forma rápida y sencilla.

La principal características de estos fondos cotizados es que pueden replicar el comportamiento de un índice, como es el caso del Dow Jones Industrial Average.