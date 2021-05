Criptomonedas: lo que jamás hay que hacer al comprarlas

Por Gonzalo Andrés Castillo

Con el auge de bitcoin, ether y el resto de criptomonedas, muchos inversores principiantes comenzaron a comprar estos activos sin saber exactamente lo que hacían. Como consecuencia, algunos perdieron miles de dólares e incluso llegaron a quebrar. Para evitar estos graves problemas, a continuación, lo que jamás hay que hacer al comprar criptodivisas.

No invertir en base a opiniones

Al invertir, no solo en criptomonedas, sino también en cualquier otra clase de activos, es fundamental no guiarse por las opiniones de los demás y realizar un análisis propio. No es relevante si se utiliza el análisis técnico o el fundamental, lo que importa es tomarse el tiempo suficiente para evaluar un activo o serie de activos y así armar una estrategia y tomar una decisión de inversión.

Es normal toparse en internet con “especialistas” que venden alertas o recomendaciones. A pesar de que parezca una buena idea, lo cierto es que uno no sabe cuál es el objetivo o los intereses detrás de quien comercializa esta clase de servicios, por lo que siempre es necesario invertir en base a un análisis propio.

No colocar todo el dinero

Resulta lógico mencionar que no hay que colocar todo el dinero en criptomonedas, sin embargo, muchos “inversores” no saben gestionar correctamente el dinero e invierten el 100% de sus ahorros en estos activos.

Para ganar dinero en los mercados, no solo con criptodivisas, sino también con activos tradicionales, hay que perder la menor cantidad posible. Para lograrlo, solo basta con administrar sabiamente los montos invertidos, ya que el riesgo no está en lo que se invierte, sino en cuánto se invierte.

No endeudarse

Tomar un préstamo injustificadamente o con la falsa creencia de que ayudará a crecer financieramente es uno de los errores más graves que cometen los “inversores” principiantes. Si el dinero disponible para operar activos es “X”, entonces solo se puede colocar “X” o menos, nunca hay que endeudarse (apalancarse) para obtener retornos superiores.

Warren Buffett, reconocido inversor y una de las personas más ricas del mundo, menciona: “He visto a muchas personas fracasar por licor y deudas”.

Por último, es importante recordar que el mercado de criptomonedas es muy volátil y poco transparente, por lo que se recomienda aprender lo suficiente antes de introducirse en él y gestionar correctamente tanto el dinero como las emociones.