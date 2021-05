Las 5 formas de invertir en acciones

Al momento de invertir en acciones para aumentar el capital en el largo plazo, es importante tener en cuenta que existen diversas formas de hacerlo, y cada una se adaptará a diferentes perfiles de inversor.

1. Acciones de crecimiento

En primer lugar, se puede invertir en acciones de crecimiento, también conocidas como growth stocks. Estos activos representan capital de compañías jóvenes e innovadoras que tienen mucho potencial. Algunos ejemplos son Mercado Libre, Tesla, Nvidia, entre otras.

El principal atractivo de estos activos es su gran potencial de crecimiento en el mediano y corto plazo, ya que pueden multiplicar su precio varias veces hasta consolidarse. Lógicamente, a mayor crecimiento, mayor volatilidad, por lo que no son recomendables para aquellos inversores moderados o conservadores que no toleren bruscas variaciones de precio.

2. Acciones de valor

Por otro lado, se pueden comprar acciones de valor o value stocks. En este caso, el capital corresponde a compañías sólidas y estables que ya acarrean una larga trayectoria en el mercado, como The Coca-Cola Company, ExxonMobil, The Procter and Gamble Company, Microsoft, etc.

Al haber superado su etapa de crecimiento y estar en plena maduración, son mucho más estables y menos volátiles que las acciones de crecimiento. Además, debido a que no están en constante expansión, la ganancia la distribuyen en forma de dividendos. Estos activos son ideales para inversores moderados que apunten a ganar dinero en el largo plazo y deseen obtener una renta periódica.

3. Índices sectoriales

A su vez, también es posible invertir directamente en sectores, como el sector energético, de consumo, tecnológico, financiero, etc. Esto es posible gracias a los ETF o Exchange-Traded Funds.

Estos vehículos financieros son, en simples palabras, la mezcla entre un fondo común de inversión y una acción: fondo de inversión porque su evolución depende del comportamiento de una serie de valores y acción porque se pueden comercializar en el mercado secundario de manera rápida y económica.

4. Índices globales

Así como existen los índices sectoriales, también hay índices globales, los cuales directamente emulan el comportamiento de todo el mercado en general. El más conocido es el S&P 500, el cual se compone de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y, por ende, del mundo.

El ETF correspondiente a este índice es el SPY, pero también está el QQQ, el cual se basa en el índice Nasdaq 100 o el DIA, que sigue la evolución del índice Dow Jones.

5. Cartera diversificada

Evidentemente, la otra forma de invertir en acciones para ganar dinero con el paso del tiempo es armar una cartera de inversión compuesta por un poco de cada clase de activo. De esta forma, podremos ir estructurándola según los objetivos personales.

Una estrategia puede ser tener gran parte del portafolio en el S&P 500 y el resto dividirlo entre acciones de crecimiento y de valor y algún índice inmobiliario o de materias primas para aprovechar los retornos de otros mercados.