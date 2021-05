Balanza comercial: superávit de US$ 1.470 millones en abril

El intercambio comercial durante abril arrojó un superávit de US$ 1.470 millones, un leve aumento de US$ 15 millones respecto al mismo mes del año pasado, en un contexto que marcó un fuerte repunte tanto de las exportaciones como de las importaciones en comparación con los comienzos de la pandemia de coronavirus, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las exportaciones sumaron US$ 6.143 millones, el mayor nivel registrado desde agosto de 2014 y con un aumento interanual del 41,3%, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 4.673 millones, con un crecimiento del 61,5%. En ese sentido, en abril todas las magnitudes a nivel general (valor, cantidad y precio) de exportaciones e importaciones aumentaron, y en el caso de las compras al exterior de abril de 2020 mostraron un valor mínimo en la serie, no registrado desde mayo de 2009.

Así, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.470 millones, el valor más alto desde julio de 2020, y de esta manera, el intercambio comercial, que contabiliza exportaciones más importaciones, aumentó 49,3% en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 10.816 millones de dólares.

El índice de precios de las exportaciones tuvo una suba del 25,2%, bastante por encima que el de las importaciones, que se incrementó 5,8%, en buena parte explicado por los mejores valores de las commodities en el mercado internacional.

En detalle, la facturación de los productos primarios llegó a US$ 1.828 millones, producto de una suba del 22% en los precios, contra una caída del 4,3% en las cantidades. En cambio, en las Manufacturas de Origen Industrial (MOA) el aumento del 57,8% en la facturación, US$ 2.856 millones, combinó un alza del 29,4%en los valores con un incremento del 21,9% en las cantidades.

En tanto, la suba del 79 % de las Manufacturas de Origen Industrial, a US$ 1.261 millones se debido casi exclusivamente a un incremento en las cantidades vendidas, que aumentaron 77,5%, con un alza del 1% en los precios.

Por el lado de las importaciones, la facturación de US$ 4.673 millones, combinó un alza del 5,8% en los precios con una suba del 52,6% en las cantidades. La compra de bienes de capital aumentó 66,6% para sumar US$ 738 millones, producto de un aumento del 73% en las cantidades que aprovechó precios 4% inferior a los del año pasado. La de Bienes intermedios combinó subas del 26% en los precios y 24% en el volumen para redondear un alza del 57% y US$ 1.945 millones

La caída del 2,9% en el precio de las piezas y accesorios para bienes de capital fue acompañada por un crecimiento del 96% en las cantidades, para sumar US$ 948 millones, un 90,4% más que en abril del 2020.

Con todo esto, el intercambio con el Mercosur arrojó durante abril un saldo negativo de US$ 411 millones, con exportaciones por 926 millones (+75,7% respecto a las de abril de 2020) que se destinaron en un 79,1% a Brasil; 11,1%, a Uruguay; 8,0%, a Paraguay. El comercio con el Mercosur en abril representó 15,1% de las exportaciones y 28,6% de las importaciones totales.

Así mismo, el intercambio con la Unión Europea también cerró con un saldo negativo de US$ 80 millones con exportaciones que totalizaron US$ 629 millones, lo que registró una suba de 25,3% en relación con el mismo mes del año anterior, contra importaciones que aumentaron 19,4% a US$ 709 millones. El comercio con el bloque comunitario europeo representó 10,2% de las exportaciones y 15,2 % de las importaciones totales.