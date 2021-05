Si te gusta un producto, no lo compres, ¡hazte socio de su fabricante!

Por Gonzalo Andrés Castillo

Muchos de los grandes fabricantes de los bienes y servicios más consumidos del mundo cotizan públicamente en el mercado de valores para que cualquier persona pueda comprar sus acciones y convertirse en socios. De esta forma, un fiel cliente de, por ejemplo, Coca-Cola puede aprovechar las ganancias de The Coca-Cola Company.

Qué son las acciones

Para entender exactamente qué significa “ser socio” hay que conocer el funcionamiento de las acciones. Estos activos financieros representan parte del capital social que una compañía hace público para obtener dinero y así poder seguir financiando sus proyectos.

Una vez que la empresa adquiere el dinero y el accionista se queda parte del capital, este último puede comercializarlo en el mercado secundario junto a otros participantes que también desean formar parte de la empresa. Básicamente, el funcionamiento es similar al mercado de segunda mano de vehículos.

En este mercado secundario, los precios de las acciones se rigen por la simple ley de oferta y demanda, la cual, normalmente, está respaldada por una serie de fundamentos como pueden ser las mejoras en los ingresos de la compañía o las posibles proyecciones.

Mediante las acciones, un inversor puede acceder a dos fuentes de ingresos: la primera se relaciona con la valorización del activo con el paso del tiempo, es decir, con el transcurso de los años las acciones pueden llegar a valer más. Por otro lado, las compañías reparten dividendos, parte de la ganancia de la compañía, de manera periódica entre sus accionistas.

Invertir en los mayores fabricantes

Conociendo el funcionamiento de las acciones, es posible comenzar a invertir en los grandes fabricantes de bienes y servicios del mundo. Solo basta con averiguar cuál es el responsable núcleo de los productos y ver si cotizan en el mercado.

Por ejemplo, The Coca-Cola Company no solo comercializa su bebida Coca-Cola, también es dueña de Sprite, Fanta, Schweppes, entre muchas otras. A su vez, The Procter and Gamble Company está a cargo de Pampers, Ariel, Bounce, Puffs, Gillette, etc.

De esta forma, cualquier inversor podrá adquirir las acciones de las compañías más influyentes e importantes del mundo y no solo disfrutar de sus bienes y servicios, sino también de sus ganancias.