Llueven dólares al BCRA, pero no pagarán al Club de París

La liquidación de dólares de exportadores de soja está impactando en el Banco Central. Ayer compró u$s 195 millones y en mayo supera los u$s 1.500 millones. Desde diciembre el BCRA adquirió en el mercado u$s 5.800 millones. Igualmente, por ahora no hay planes para pagar deuda al Club de París.