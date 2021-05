El Bitcoin se desplomó tras el anuncio de Tesla: casi 20% en pocas horas

La combinación del mayor dato de inflación interanual en los Estados Unidos en 13 años y el anuncio de la empresa de autos eléctricos Tesla de que dejará de aceptar Bitcoin (BTC) como forma de pago fue un combo letal para la criptomoneda, que perdió más de 20% de su valor en las últimas horas.



El Bitcoin llegó a cotizar hasta esta noche a US$ 47.376 por unidad, un 18,33% menos que los casi US$ 58.000 a los que se vendía este mediodía, su menor precio desde finales de abril cuando también había sufrido una caída similar, según datos de Coinmarketcap.



El anuncio este mediodía de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos de que la inflación interanual en abril fue de 4,2% -la más alta desde septiembre 2008- disparó las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal (FED) para frenar el alza de precios, lo cual afectó la cotización de todos los activos en el mercado financiero, tanto a acciones como de criptomonedas.



Sin embargo, la estocada final para Bitcoin llegó cerca de las 19 horas cuando Tesla, la empresa que preside el influyente Elon Musk, anunció que dejará de aceptar BTC como forma de pago para sus autos debido al alto consumo energético y uso de combustibles fósiles que utiliza el minado de esta criptomoneda.



"Tesla ha suspendido la compra de vehículos usando Bitcoin. Estamos preocupados por el rápido aumento en el uso de combustibles fósiles para el minado y transacciones de Bitcoin, especialmente carbón, que tiene el peor nivel de emisiones que cualquier combustible", aseguró el propio Musk en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.



Si bien señaló que "las criptomonedas son una buena idea en mucho niveles y creemos que tienen un futuro promisorio" sostuvo que esta nueva tecnología "no puede llegar a un costo grande para el medio ambiente".



En ese sentido, señaló que "Tesla no venderá sus Bitcoins y pretendemos usarlo para transacciones ni bien se usen energías más sustentables para su minado" y que la empresa está buscando criptomonedas que usen "menos del 1% de la energía por transacción que use Bitcoin".



La noticia provocó una estampida no solo en BTC, sino en todo el mercado cripto que está sufriendo una enorme corrección en las últimas 24 horas: Ethereum (-7.70%), Polkadot (-7,5%), XRP (-14,39%), Dogecoin (-17,53%), Litecoin (-17,5%), Tron (-18%) o EOS (-27,12%), entre otras.



El pasado 14 de abril Bitcoin había alcanzado su récord de cotización al superar los US$ 63.700, un aumento de 114% desde el inicio del año más de cuatro veces que en octubre de 2020 cuando su precio oscilaba en los US$15.000 y jamás había superado los US$ 20.000.