Las crónicas económicas del lunes

Intentando aplanar la curva

No es un comienzo de mes normal. Muchas medidas arrancan desde hoy (primer día hábil de abril) y otras, vigentes hasta el miércoles de la semana pasada, terminan. Entre las primeras, comienzan los nuevos esquemas de Ahora 12, Precios Máximos y el acuerdo para la comercialización de carnes. En el primer caso, con cambios oficiales como la quita de los primeros tres meses de gracia, un retoque hacia arriba en las tasas de interés y menos plazos para la mayoría de los sectores que están dentro del plan. En Precios Máximos las condiciones se repiten hasta mayo, bajo protesta por parte de los empresarios. Muchos de ellos al borde de la asonada. En cuanto a la carne, podría transitarse los últimos días de acuerdo con los frigoríficos. Para renovarlo, la industria del sector exige modificaciones en los precios, condiciones y cortes; además de mayor dialogo con las autoridades. Y más conocimiento del tema en los interlocutores oficiales.

No va más

Entre las medidas que ya son historia y que no volverán, hay dos que generarán polémica. Una es la imposibilidad de continuar reprogramando las cuotas de créditos personales, hipotecarios y de otros rubros, que los clientes tenían con los bancos y que desde hace un año se podría reprogramar al final del crédito. El directorio del BCRA, a pedido de los bancos, decidió darle fin al beneficio pero aplicando un régimen de 60 días para que los clientes con problemas puedan renegociar los pagos de abril y mayo. Será complicado. La experiencia marca que sin reglamentación dura del BCRA, será difícil que se encuentre flexibilidad desde las entidades. También finaliza el congelamiento de alquileres, y desde abril los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos firmados, deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada. En medio de un panorama de incrementos en valores los alquileres en todo el país de un 50% y donde, según el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, hay 300.000 familias que tienen deudas de hasta cinco meses de alquiler. Se sabe que sólo utilizaron ambas alternativas quienes no pudieron pagar, y nada indica que la situación haya mejorado en este segundo trimestre del año.

Reloj a cero para el Dólar Ahorro

Nuevo mes, y habilitación renovada para las muy pocas personas autorizadas para poder adquirir los U$S 200 de dólar ahorro. El dato del mes será simbólico. Se sabe que la cantidad de operaciones disminuye cada 30 días desde octubre del año pasado, y que en marzo caerá por primera vez de los 100 millones de dólares de ventas. Habrá que ver qué pasa en abril. Pero lo cierto es que el régimen se da en medio de los mejores tiempos en muchos años del ritmo de compras de dividas del Banco Central. En mes pasado las adquisiciones de la entidad superaron los U$S 1.500 millones (el dato final se conocerá en la semana), y se proyecta un saldo positivo de más de U$S 5.000 millones para el primer semestre. Igualmente, para quienes quedaron fuera de las restricciones impuestas el 15 de septiembre desde el Banco Central, tampoco es negocio. Mientras el oficial/ turista/ solidario/ etc, cotiza ya por arriba de los 161 pesos; el Blue (siempre ilegal) navega peleando los $ 141 y disputando más la frontera de los 140 que la de los 150 pesos.

El problema Moyano

El sindicato de camioneros pretende una ilegalidad. El gremio que manejan Hugo Moyano (en la mesa de negociación) y su hijo Pablo Moyano (en la primer línea de acción), busca que quienes compren otras empresas, algo que en general se da cuando estas están en crisis; debe despedir a todos los camioneros de la nómina, indemnizarlos (hoy con la doble) y volverlos a tomar respetando las antigüedades. El reclamo se basa en que alguna vez en la historia, en tiempos de concesión de Manliba en los tiempos de Franco Macri, un cambio de firma con la salida de esta empresa del servicio se premió con la despido + indemnización + vuelta al contrato + reconocimiento de la antigüedad.

No hay en el registro histórico otro ejemplo de camioneros ni de ningún otro gremio, donde se haya logrado semejante retribución. Y, lo más importante, tampoco hay ninguna ley. Sin embargo los Moyano presionan para que Walmart, Garbarino y otras compañías respeten la jurisprudencia Manliba y la conviertan en un derecho pétreo. Obviamente los privados resisten; y desde el estado, el ministro de Trabajo Claudio Moroni le dio la razón a las empresas. Sin embargo lo hizo en una entrevista radial, no el miércoles pasado cuando se dio la primer audiencia tripartita gobierno/ sindicato/ Walmart; donde los camioneros y el grupo De Narváez casi llegan a la violencia directa. Sólo el hecho que el encuentro fue virtual, aplacó la intención. Un día después del guiño de Moroni a los privados, Pablo Moyano atacó defendiendo su y reclamo y aclarándole al funcionario que en su escritorio tiene una foto de Eva Perón y que se debe esta para concederles el beneficio a los camioneros. No se sabe que responderá Moroni. Pero se sabe que Hugo Moyano y Francisco de Narváez están negociando de manera directa.