¿Cómo cancelar una tarjeta de crédito?

Para cancelar o dar de baja una tarjeta de crédito lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la entidad bancaria e iniciar el trámite en cuestión. El mismo puede presentar diferencias en función de cada banco. A continuación, compartimos algunas de las claves que hay que tener en cuenta.



Como punto de partida, se debe mencionar que todo cliente dispone de dos opciones: cancelar solo la tarjeta de crédito o hacer lo mismo directamente con la cuenta. La elección de una u otra depende de cada caso particular.



Por otra parte, también es importante aclarar que, en caso de robo o extravío, no es necesario cancelar la tarjeta. Lo único que hay que hacer es denunciar lo sucedido de forma inmediata y proceder con el bloqueo de la misma.

Fuente: eleconomista.com.mx

Tarjeta de crédito: ¿cómo cancelarla?

El primer paso para llevar a cabo la cancelación de una tarjeta de crédito consiste en ponerse en contacto con la entidad bancaria en cuestión.



Teniendo en cuenta los medios de contacto de la misma, esto se puede realizar vía online, a través de un llamado telefónico o incluso de forma presencial.



El procedimiento puede diferir en función de cada banco. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son iguales en la mayoría de los casos.



Por ejemplo, para poder cancelarla la tarjeta no debe tener saldo ni a favor ni en contra. Por lo demás, lo más probable es que el banco solicite que se entregue la misma. Dicho de otra manera, no basta con romper el plástico por cuenta propia.



De más está aclarar que la cancelación de una tarjeta de crédito es un derecho que no puede ser negado por ningún banco. Lo mismo ocurre en el caso de que lo que se quiera cerrar sea la cuenta a nivel general.



¿Qué hay que considerar para cerrar una cuenta bancaria?

Al igual de lo que sucede con la tarjeta de crédito, para este trámite hay que ponerse en contacto con el banco para averiguar cuál es la situación general de la cuenta.



Para hacer este trámite, el mismo banco debe comunicar cuáles son los pasos a seguir. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta, uno de ellos es el de las promociones o beneficios, ya que a veces puede ocurrir que disponer de éstos implique como condición la permanencia en el banco por un determinado período de tiempo.



La cuenta en general debe estar libre de deuda y sin gastos pendientes. Es posible que para cancelarla haya que abonar una cifra específica, la cual establece el banco y puede corresponder a un porcentaje del costo de mantenimiento.



¿Un consejo importante? Una vez que el trámite haya sido finalizado, conviene pedir un comprobante que acredite su realización. Esto es para evitar todo tipo de malentendidos a futuro.